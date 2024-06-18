2024 yılı ilave tediye ödeme tarihleri! Kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? Resmi Gazete’de duyuruldu

2024 yılı için kamu işçilerine yapılacak ilave tediye ödemeleri Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kesinleşti. İşçilerin ekonomik durumlarını iyileştirmek ve çalışma motivasyonlarını artırmak amacıyla yapılan bu ödemeler, iki taksit halinde gerçekleştirilecek. Peki, tediye ödemeleri ne zaman? İşte detaylar...
İLK TEDİYELER HAZİRAN AYINDA ÖDENDİ
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran tarihinde ödendi.
İKİNCİ TAKSİT ARALIK AYINDA
Ödemenin ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde yapılacak ve işçiler tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.