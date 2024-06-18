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2024 yılı ilave tediye ödeme tarihleri! Kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? Resmi Gazete'de duyuruldu

Kamu işçileri için merakla beklenen 2024 yılı ilave tediye ödeme takvimi netleşti. Yıl boyunca yapılacak ek ödemelerin tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. İşçilere verilecek ilave tediye ödemeleri, farklı sektörlerde ve çalışma koşullarına göre belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek.

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 09:16 Güncelleme 19 Haziran 2024, 09:16
2024 yılı ilave tediye ödeme tarihleri! Kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? Resmi Gazete’de duyuruldu

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2024 yılı için kamu işçilerine yapılacak ilave tediye ödemeleri Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kesinleşti. İşçilerin ekonomik durumlarını iyileştirmek ve çalışma motivasyonlarını artırmak amacıyla yapılan bu ödemeler, iki taksit halinde gerçekleştirilecek. Peki, tediye ödemeleri ne zaman? İşte detaylar...

İLK TEDİYELER HAZİRAN AYINDA ÖDENDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran tarihinde ödendi.

İKİNCİ TAKSİT ARALIK AYINDA

Ödemenin ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde yapılacak ve işçiler tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.

TEDİYE ÖDEMESİ NE DEMEK?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

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