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Plakası bu şekilde olan herkese 32.000 TL para ve 2 5 yıl arası hapis cezası! Aman çıra gibi yanarsınız!

Devlet, trafik düzenine riayet etmeyen sürücülerin karşısına yeni düzenlemelerle çıkıyor. Yılın başından itibaren cezalarda yaşanan artış, yeniden değerlendirme oranlarına bağlı olarak gerçekleşti. Ek olarak, denetimler daha da sıkılaştırıldı. Özellikle belirli plakalara sahip olan sürücülere yönelik ciddi mali ve hapis cezaları getirildi.

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 10:28 Güncelleme 19 Haziran 2024, 10:59
Plakası bu şekilde olan herkese 32.000 TL para ve 2 5 yıl arası hapis cezası! Aman çıra gibi yanarsınız!

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Trafik cezalarının katlanarak artmasını önlemek için, cezalarınızı düzenli olarak e-Devlet üzerinden kontrol etmeniz büyük önem taşır. Bu kontrol, cezalarınızın takibini kolaylaştırır ve birikmiş ceza miktarlarının yaratacağı yüksek maliyetlerden kaçınmanıza yardımcı olur. Düzenli takip sayesinde, hem maddi yükümlülüklerinizi zamanında yerine getirebilir hem de olası gecikmelerden doğacak ekstra maliyetlerin önüne geçebilirsiniz. Emniyetli ve mali açıdan sorunsuz bir sürüş deneyimi için, trafik cezalarınızı e-Devlet üzerinden düzenli olarak gözden geçirmeyi ihmal etmeyin.

Güncel Trafik Cezaları Detayları

İşte güncel trafik cezalarından bazı önemli örnekler:

Alkollü Araç Kullanımı (ilk yakalanma): 6.439 TL

Plakasız Araç Kullanımı: 10.917 TL

Çakar veya Siren Kullanımı: 6.439 TL

Drift Atma: 32.233 TL

Engelli Park Yerine Park Etme: 1.380 TL

Ehliyetsiz Araç Kullanımı: 12.977 TL

Emniyet Kemeri Takmama: 690 TL

Emniyet Şeridi İhlali: 6.439 TL

Hız Limitini %10-30 Oranında Aşma: 1.506 TL

Kırmızı Işıkta Geçme: 1.506 TL

Muayenesiz Araç Kullanımı: 1.506 TL

Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanımı: 1.506 TL

Trafikte bulunan her aracın plakası olması zorunludur. Ayrıca, plakaların resmi olarak kayıtlı olması gerekmektedir. Trafikteyken sahte plaka kullanımı ağır para cezaları ile cezalandırılır. Önceki yıl 20.032 TL olan trafik cezası, bu yıl için 32.171 TL'ye yükseltildi.

Trafik Cezaları Nasıl İndirimli Ödenir?

Trafik cezanız varsa, erken ödeme indirimi fırsatından yararlanabilirsiniz. Trafik cezası tebliğ edildiği tarihten itibaren ilk 15 gün içinde ödeme yapılırsa, cezalarda yüzde 25 indirim uygulanır. 15 günü aşan ve ödenmeyen cezalar normal tutarında kalırken, bir ayı aşan ve ödenmeyen cezalar için ek faiz uygulanır.

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