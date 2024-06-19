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Türk Lirası'na geçiş hız kesmiyor

Yerel seçimlerin ardından, ekonomik programın uygulanmasına yönelik verilen kararlılık mesajları ve enflasyonla mücadelede atılan adımlar, yatırımcıların TL'ye ilgisini zirveye taşıdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Haziran 2024 Güncelleme 19 Haziran 2024, 07:01
Türk Lirası’na geçiş hız kesmiyor

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Yerel seçimlerin ardından, ekonomik programın uygulanmasına yönelik verilen kararlılık mesajları ve enflasyonla mücadelede atılan adımlar, yatırımcıların TL'ye ilgisini zirveye taşıdı. Son sürat devam eden dış kaynak girişiyle birlikte, dövizin reel olarak değer kazanmayacağına ilişkin güçlenen beklentiler, mevduatta TL'yi adeta güvenilir liman haline getirdi. Yerli yatırımcıların döviz satışı sürerken, yabancının da Türk tahvili alımı art arda 11. haftaya taşındı. Döviz rezervleri de rekor seviyeye çıktı.

3.5 TRİLYONLUK ARTIŞ
29 Mart yerel seçimlerinden bu yana TL mevduat 1.1 trilyon lira artarak 9 trilyon 793 milyar liraya çıktı. Kur korumalı mevduat (KKM) hariç bırakıldığında TL mevduattaki artış 1 trilyon 277 milyar liraya ulaştı. TL mevduatta 18 Ağustos 2023'ten bu yana yaşanan artış 2.2 trilyon lirayı geçti. KKM hariç bırakıldığında ise artış 3.5 trilyonun üzerine çıktı. KKM hariç, TL'nin 18 Ağustos 2023'te yüzde 31.92 olan toplam mevduattaki payı 7 Haziran 2024'te yüzde 48.4'e çıktı. Yabancı paranın toplam mevduattaki payı ise yüzde 41.8'den 38.3'e geriledi. KKM'nin toplam mevduattaki payı yüzde 26.2'den 13.2'ye, TL mevduattaki payı yüzde 45.1'den 21.4'e indi. 29 Mart-7 Haziran arasında TL mevduatın payı 6.9 puan artarken, yabancı para mevduatın payı 5.4, KKM'nin payı 1.5 puan geriledi.

19.5 MİLYAR DOLAR'LIK SATIŞ
18 Ağustos 2023'te 3.4 trilyon lira ile rekor kıran KKM'de, o tarihte başlayan düşüş 42 haftadır kesintisiz sürüyor. KKM'nin büyüklüğü 7 Haziran'da 2 trilyon 98 milyar liraya indi. 29 Mart'ta 210.4 milyar dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü de 7 Haziran itibarıyla 19.5 milyar dolar azalarak 190.9 milyar dolara geriledi. Oktay ÖZDABAKOĞLU

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