PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Kadınlara iş fırsatı: İş-Pozitif ile 4 ayda 286 bin kişi istihdama katıldı

Kadınların istihdamını artırmak için hayata geçirilen proje, 286 bin kişinin iş bulmasını sağladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Haziran 2024 Güncelleme 19 Haziran 2024, 07:01
Kadınlara iş fırsatı: İş-Pozitif ile 4 ayda 286 bin kişi istihdama katıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kadın istihdamına yönelik mesleki eğitim, teşvik ve hibe veren kamu kurumları, yetişmiş insan kaynağına sahip sivil toplum kuruluşları, üretim kapasitesine sahip kooperatifler ve özel sektör kuruluşlarını bir araya getiren İş-Pozitif Projesi, kadın istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kadın istihdamını artırmak için 9 Şubat'ta hayata geçirilen projeye, 8 bakanlığın yanı sıra sanayi ve ticaret odaları ile sivil toplum kuruluşları da katkı veriyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, projenin kayıtlı kadın istihdamına destek olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"İş-Pozitif sayesinde 286 bin 940 kadının istihdamla buluşmasına aracılık ettik. Bu sayı önümüzdeki dönemde daha da artacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kalkınan ve büyüyen Türkiye hedefine ulaşabilmek için kadınların istihdama katılmalarının önündeki engelleri ve riskleri azaltarak, çalışma hayatında daha fazla yer almalarına destek vermeye devam edeceğiz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, EURO 2024’te ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı’nı telefonla arayarak kutladı: Arda dört dörtlük bir goldü
Emekliye kazanç takvimi: Temmuz artışı ne kadar olacak? Kimlere zamlı maaş, kimlere fark ödenecek? Hesaplara ne zaman yatırılacak?
Türk Telekom
Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü
24 yıl sonra bir ilk! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore’ye geldi
’Jenerik Çocuklar’ Türkiye Gürcistan’ı 3 golle devirdi
Çanakkale’de alevlere karşı canhıraş mücadele! 9 uçak, 6 helikopter, 67 kara aracı ve 362 personel sahada | 1 köy boşaltıldı
EURO 2024’te ilk golünü atan Arda Güler dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’yu geride bıraktı! Dünya onu konuşuyor
ABD’de hakim karşısına çıkan Eylem Tok’un duruşması ileri tarihe ertelendi! Oğuz Murat Aci’nin yakınlarından adliyede tepki: Nasıl bir annelik bu?
100 günlük firar 5 eyalet Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur için hakim karşısına çıktı! Duruşma ileri tarihe ertelendi
Dortmund kırmızıya boyandı! Türk taraftarlar EURO 2024 coşkusunu yürüyüş etkinliğinde birlikte yaşadı
Tuzla’da fabrika yangını! Ormanlık alana sıçradı | Görgü tanığı anlattı: 10 dakikada fabrikayı sardı
Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak
Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba’dan üzen haber! Hastaneye kaldırıldı! Görüntüsü herkesi üzdü
GÖZLER 3 TEMMUZ’DA | Memur ve memur emeklisine yüzde 20.34 zam | Meslek meslek zamlı memur maaşlarını hesapladık
SON DAKİKA