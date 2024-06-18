Bayramda güneş rekoru: Gün içerisinde yüzde 44’ü aştı!

Kurban Bayramı'nın ilk gününde güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı gün içerisinde yüzde 44'ü aşarak rekor kırdı.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı gün içerisinde yüzde 44'ü aşarak rekor kırdı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bayramın ilk günü güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı gün içerisinde %44'ü aşarak bir rekor kırdı.
Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3 bin 500 megavat güneş enerjisi kurulu gücünü devreye alarak bu alanda yeni rekorlara imza atmaya devam edeceğiz.