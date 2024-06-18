Nvidia dünyanın en değerli şirketi oldu | Önce Apple’ı geçti şimdi de Microsoft’u ! Hisse başına...

California merkezli çip üreticisi Nvidia, piyasa değeriyle Microsoft 'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu.

ÖNCE APPLE'I SONRA MICROSOFT'U GEÇTİ

Böylece, Microsoft'un 3,32 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Nvidia, dünyanın en değerli şirketi unvanını aldı.

Yapay zeka çiplerine yönelik talep artmaya devam ederken Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yüzde 170'in üzerinde değer kazandı.

Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez haziranın başında 3 trilyon doları aşmış, sıralamada Apple şirketinin önüne geçerek 2. olmuş, o tarihte 1. sırada olan Microsoft'u geçeceği de tahminlere yansımıştı.