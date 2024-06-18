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Nvidia dünyanın en değerli şirketi oldu | Önce Apple'ı geçti şimdi de Microsoft'u ! Hisse başına...

Nvidia dünyanın en değerli şirketi oldu. ABD'li çip üreticisinin piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle 3,34 trilyon dolara ulaştı, Microsoft'u da geçerek ilk sıraya yerleşti. Haziran ayı başında piyasa değeri ilk kez 3 trilyon dolara ulaşan şirket, Apple'ın önüne geçerek Microsoft'tan sonraki en değerli şirket konumuna yükselmişti.

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 22:35 Güncelleme 18 Haziran 2024, 22:43
Nvidia dünyanın en değerli şirketi oldu | Önce Apple’ı geçti şimdi de Microsoft’u ! Hisse başına...

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California merkezli çip üreticisi Nvidia, piyasa değeriyle Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu.

HİSSE BAŞINA 135,96 DOLAR

Nvidia'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, salı günü TSİ 21.10 itibarıyla yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak hisse başına 135,96 dolara yükseldi.

Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3,34 trilyon dolara ulaştı.

ÖNCE APPLE'I SONRA MICROSOFT'U GEÇTİ

Böylece, Microsoft'un 3,32 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Nvidia, dünyanın en değerli şirketi unvanını aldı.

Yapay zeka çiplerine yönelik talep artmaya devam ederken Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yüzde 170'in üzerinde değer kazandı.

Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez haziranın başında 3 trilyon doları aşmış, sıralamada Apple şirketinin önüne geçerek 2. olmuş, o tarihte 1. sırada olan Microsoft'u geçeceği de tahminlere yansımıştı.

Nvidia da 3 trilyon dolarlık şirketler kulübünde: Apple’ı bile geçti, Microsofta göz kırpıyor!Nvidia da 3 trilyon dolarlık şirketler kulübünde: Apple’ı bile geçti, Microsofta göz kırpıyor!
''Nvidia'' da 3 trilyon dolarlık şirketler kulübünde: Apple'ı bile geçti, Microsoft'a göz kırpıyor!

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