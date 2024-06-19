Gıda-giyim alışverişine vergi denetimi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bayram öncesinde alışverişin yoğunlaştığı sektörlere yönelik denetim gerçekleştirdi. 11 Haziran'dan 15 Haziran gün sonuna kadar tatlıcı, şekerci, konfeksiyon gibi sektörlerdeki mükelleflere yönelik denetimler yapıldı. 8 bin 227 mükellef denetlendi.



Kayıt dışı hasılat tespitinde bulunuldu, söz konusu mükellefler incelemeye sevk edildi. 195 mükellefin hatalı KDV uyguladığı, 357 mükellefin ödeme kaydedici cihaz ve satış yazılım programları arasında entegrasyonun bulunmadığı, 298 mükellefin IBAN'la tahsilat gerçekleştirdiği belirlendi.

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