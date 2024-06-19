Fitch büyüme için tahminini yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2.4'ten 2.6'ya yükseltti. Türkiye ekonomisinin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 2.8'den 3.5'e çıkarıldığı belirtilen raporda, ekonominin 2025'te yüzde 3 ve 2026'da yüzde 3.2 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Daha sıkı para politikası, daha yavaş kredi büyümesi ve maliye politikasının beklenen sıkılaşmasının bu yıl enflasyonun düşürülmesine yardımcı olacağı, önemli baz etkileriyle Temmuz'da itibaren yıllık oranın düşmesine katkıda bulunacağı vurgulanan raporda, yıl sonu enflasyon beklentisinin 2024 için yüzde 43 olduğu aktarıldı.