Bayram havası: Kapadokya’daki otellerde yüzde 70 doluluk

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor. Kapadokya bölgesindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli turistik konaklama tesisleri ile butik oteller, bayram nedeniyle yüzde 70 doluluğa ulaştı. 9 günlük bayram tatili nedeniyle ziyaretçi sayısında artış yaşandı.

Turistler, bölgede sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan sıcak hava balonları ve ATV turları, safariler, bisiklet, at turları ve doğa yürüyüşü gibi birçok aktiviteyi deneyimlerken, tarihi mekanları da geziyor.



8 TURİSTTEN 1'İ BALON TURUNDA

Doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle dünyanın dört bir tarafından turistlerin ağırlandığı Kapadokya'yı, yılın ilk 5 ayında ziyaret eden ortalama 8 turistten biri sıcak hava balon turuna katıldı. Ocak-Mayıs döneminde 1 milyon 656 bin 592 turistin ziyaret ettiği bölgede, 185 bin 443 kişi balon turuna katıldı.