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''Nvidia'' da 3 trilyon dolarlık şirketler kulübünde: Apple’ı bile geçti, Microsoft'a göz kırpıyor!

ABD merkezli dev çip üreticisi NVIDIA, piyasa değerini 5 Haziran 2024 itibarıyla 3 trilyon doların üzerine çıkardı. Hisse fiyatı yüzde 4’ten fazla yükselişle 1.219 doları aşan şirket, Apple'ı da geride bırakarak dünyanın en değerli 2. şirketi konumuna yükseldi. NVIDIA böylece 3 trilyon dolar değerine ulaşan dünyanın 3. şirketi oldu.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 18:26 Güncelleme 06 Haziran 2024, 18:54
’’Nvidia’’ da 3 trilyon dolarlık şirketler kulübünde: Apple’ı bile geçti, Microsoft’a göz kırpıyor!

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California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın piyasa değeri 3 trilyon doları aştı. Nvidia böylece 3 trilyon dolar değerine ulaşan 3. şirket olurken; bunun yanı sıra dünyanın en değerli 2. şirketi unvanına da sahip oldu.

Nvidia Corporation Santa Clara, Kaliforniya merkezli bir teknoloji şirketidir. Oyunculara yönelik grafik işlemciler, ayrıca mobil cihazlar ve otomotiv pazarı için yongada sistemler üretir. Nvidia Corporation Santa Clara, Kaliforniya merkezli bir teknoloji şirketidir. Oyunculara yönelik grafik işlemciler, ayrıca mobil cihazlar ve otomotiv pazarı için yongada sistemler üretir.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ İKİNCİ ŞİRKETİ

Nvidia'nın hisseleri 5 Haziran 2024 itibarıyla yüzde 4'ten fazla yükselerek 1.219 doları geçti.

Böylece Nvidia, piyasa kapanışı itibarıyla 3.011 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşırken, Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu.

BİR ÜLKE OLSA İLK 10'DAYDI!

ABD merkezli şirketin, 3 trilyon doları geçen piyasa değeriyle bir ülke olsaydı GSYİH bazında dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alacağı şeklinde değerlendirmeler var.

Öte yandan NVIDIA'nın piyasa değerindeki tırmanış 2023'te başladı. Bu hızlı yükselişi, şirketin yapay zekaya yaptığı yatırımlarla sektörde önemli bir konuma ulaşacağı yönündeki beklentiler tetikledi.

Nvidia, Mart ayında bir öncekinden 30 kat daha hızlı çalışabilen en yeni yapay zeka çipini tanıtmıştı. Ayrıca bir dizi yeni yazılım aracı, chatbot'lu (sohbet robotu) otomobiller ve insana benzer robotların üretimine yönelik bir dizi yeni çip serisi de duyuruldu.

3 TRİLYON DOLAR NE KADAR BÜYÜK?

Yapay zeka çiplerine yönelik artan taleple Nvidia, yıl başından beri yüzde 147 yükseldi.

TALEBİN DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR

NVIDIA'nın piyasa değeri, şu anda yatırım sektörünün önde gelen aktörlerinden olan Microsoft'un hemen arkasında yer alıyor.

22 Şubat'ta bugüne kadar bir şirketin borsa değerindeki tek günlük en büyük artış rekorunu kırarak, piyasa değerine 277 milyar dolar ekleyen Nvidia bu dönemde 2 trilyon dolar eşiğini geçti.

Şirketin geçtiğimiz ay hisselerini bölme planlarını açıklaması yeni bir hisse alım dalgasını tetikledi.

Hisseleri küçük yatırımcılar için daha uygun hale getirmeyi amaçlayan bu değişikliğin hisse sayısını 10 kat artırması ve buna bağlı olarak değerlerini de düşürmesi bekleniyor.

Cuma günü yürürlüğe girecek bu uygulamanın talebi daha da artıracağı düşünülüyor.

APPLE VE MICROSOF'TAN SONRA NVIDIA

2022'nin ocak ayında teknoloji devi Apple 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk ABD'li şirket olmuştu.

Microsoft'un da piyasa değeri bu yılın Ocak ayında 3 trilyon doları aşmıştı.

Mayıs ayında ilk çeyrek bilançosunu açıklayan Nvidia, yapay zeka çiplerine taleple toplam satışlarını üçe katlayarak 26 milyar dolar olduğunu duyurmuştu. Şirket sonraki çeyreklik dönemde gelirlerinin 28 milyar dolara ulaşacağı tahminini yapmıştı.

Nvidia CEO'su Jensen Huang, San Jose, California'daki bir etkinlikte yeni AI çipini duyurduNvidia CEO'su Jensen Huang, San Jose, California'daki bir etkinlikte yeni AI çipini duyurdu

BU APPLE'I İLK GEÇİŞİ DEĞİL

Nvidia en son 2002 yılında, ilk iPhone'un piyasaya sürülmesinden beş yıl önce Apple'dan daha değerli bir şirketti.

O zaman her iki şirketin değeri de 10 milyar doların altındaydı.

Firmanın Çarşamba günkü hisse senedi yükselişi, şirketin CEO'su Jensen Huang'ın servetini de 5 milyar dolardan fazla artırarak 107,4 milyar dolara yükseltti. Huang, Ulusal Tayvan Üniversitesi'ndeki açılış konuşmasında katılımcılara, üretken yapay zekanın yükselişinin yeni bir sanayi devrimi olduğunu ve Nvidia'nın bu teknoloji kişisel bilgisayarlara geçtikçe önemli bir rol oynamayı beklediğini söyledi.

NVIDIA'NIN 30 YILLIK YÜKSELİŞİ

Nvidia, 1993 yılında kuruldu ve kurulduğu yıllarda özellikle bilgisayar oyunları için grafik işleyen bilgisayar çipleri üretmesiyle tanındı.

Şirket, 2002 yılında ABD'nin en hızlı büyüyen şirketi seçilmişti.

Yapay zeka devriminden çok önce çiplerine makine öğrenimine yardımcı olduğunu söylediği özellikler eklemeye başladı. CEO Jensen Huang'ın "bir sonraki sanayi devrimi" diye nitelendirdiği bu değişiklikler, şirketin pazar payını artırmasına yardımcı oldu.

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİNDE KİLİT ŞİRKET KONUMUNDA

Nvidia artık yapay zeka destekli teknolojinin iş dünyasında ne kadar hızlı yayıldığını görmek için izlenmesi gereken kilit bir şirket olarak değerlendiriliyor.

Şirket 28 Nisan'a kadarki üç aylık dönemde 26 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Bu, 2023'ün aynı döneminin üç katından fazla ve bir önceki üç aya kıyasla yüzde 18'lik bir artış anlamına geliuor.

Öte yandan Apple'ın satışlarındaki büyüme bu yılın başlarında duraksamıştı. Ancak şirketin son haftalarda hisseleri, yapay zekayı kendi stratejisine nasıl dahil etmeyi planladığına dair beklentilerle yükselişe geçti.

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