’’Nvidia’’ da 3 trilyon dolarlık şirketler kulübünde: Apple’ı bile geçti, Microsoft’a göz kırpıyor!

California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın piyasa değeri 3 trilyon doları aştı. Nvidia böylece 3 trilyon dolar değerine ulaşan 3. şirket olurken; bunun yanı sıra dünyanın en değerli 2. şirketi unvanına da sahip oldu.

Nvidia Corporation Santa Clara, Kaliforniya merkezli bir teknoloji şirketidir. Oyunculara yönelik grafik işlemciler, ayrıca mobil cihazlar ve otomotiv pazarı için yongada sistemler üretir.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ İKİNCİ ŞİRKETİ

Nvidia'nın hisseleri 5 Haziran 2024 itibarıyla yüzde 4'ten fazla yükselerek 1.219 doları geçti.

Böylece Nvidia, piyasa kapanışı itibarıyla 3.011 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşırken, Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu.