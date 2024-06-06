’’Nvidia’’ da 3 trilyon dolarlık şirketler kulübünde: Apple’ı bile geçti, Microsoft’a göz kırpıyor!

TALEBİN DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR
NVIDIA'nın piyasa değeri, şu anda yatırım sektörünün önde gelen aktörlerinden olan Microsoft'un hemen arkasında yer alıyor.
22 Şubat'ta bugüne kadar bir şirketin borsa değerindeki tek günlük en büyük artış rekorunu kırarak, piyasa değerine 277 milyar dolar ekleyen Nvidia bu dönemde 2 trilyon dolar eşiğini geçti.
Şirketin geçtiğimiz ay hisselerini bölme planlarını açıklaması yeni bir hisse alım dalgasını tetikledi.
Hisseleri küçük yatırımcılar için daha uygun hale getirmeyi amaçlayan bu değişikliğin hisse sayısını 10 kat artırması ve buna bağlı olarak değerlerini de düşürmesi bekleniyor.
Cuma günü yürürlüğe girecek bu uygulamanın talebi daha da artıracağı düşünülüyor.
APPLE VE MICROSOF'TAN SONRA NVIDIA
2022'nin ocak ayında teknoloji devi Apple 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk ABD'li şirket olmuştu.
Microsoft'un da piyasa değeri bu yılın Ocak ayında 3 trilyon doları aşmıştı.
Mayıs ayında ilk çeyrek bilançosunu açıklayan Nvidia, yapay zeka çiplerine taleple toplam satışlarını üçe katlayarak 26 milyar dolar olduğunu duyurmuştu. Şirket sonraki çeyreklik dönemde gelirlerinin 28 milyar dolara ulaşacağı tahminini yapmıştı.
Nvidia CEO'su Jensen Huang, San Jose, California'daki bir etkinlikte yeni AI çipini duyurdu
BU APPLE'I İLK GEÇİŞİ DEĞİL
Nvidia en son 2002 yılında, ilk iPhone'un piyasaya sürülmesinden beş yıl önce Apple'dan daha değerli bir şirketti.
O zaman her iki şirketin değeri de 10 milyar doların altındaydı.
Firmanın Çarşamba günkü hisse senedi yükselişi, şirketin CEO'su Jensen Huang'ın servetini de 5 milyar dolardan fazla artırarak 107,4 milyar dolara yükseltti. Huang, Ulusal Tayvan Üniversitesi'ndeki açılış konuşmasında katılımcılara, üretken yapay zekanın yükselişinin yeni bir sanayi devrimi olduğunu ve Nvidia'nın bu teknoloji kişisel bilgisayarlara geçtikçe önemli bir rol oynamayı beklediğini söyledi.
NVIDIA'NIN 30 YILLIK YÜKSELİŞİ
Nvidia, 1993 yılında kuruldu ve kurulduğu yıllarda özellikle bilgisayar oyunları için grafik işleyen bilgisayar çipleri üretmesiyle tanındı.
Şirket, 2002 yılında ABD'nin en hızlı büyüyen şirketi seçilmişti.
Yapay zeka devriminden çok önce çiplerine makine öğrenimine yardımcı olduğunu söylediği özellikler eklemeye başladı. CEO Jensen Huang'ın "bir sonraki sanayi devrimi" diye nitelendirdiği bu değişiklikler, şirketin pazar payını artırmasına yardımcı oldu.
YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİNDE KİLİT ŞİRKET KONUMUNDA
Nvidia artık yapay zeka destekli teknolojinin iş dünyasında ne kadar hızlı yayıldığını görmek için izlenmesi gereken kilit bir şirket olarak değerlendiriliyor.
Şirket 28 Nisan'a kadarki üç aylık dönemde 26 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Bu, 2023'ün aynı döneminin üç katından fazla ve bir önceki üç aya kıyasla yüzde 18'lik bir artış anlamına geliuor.
Öte yandan Apple'ın satışlarındaki büyüme bu yılın başlarında duraksamıştı. Ancak şirketin son haftalarda hisseleri, yapay zekayı kendi stratejisine nasıl dahil etmeyi planladığına dair beklentilerle yükselişe geçti.