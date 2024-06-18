Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bayram mesaisi! Vergi kaçırana af yok! Hatalı KDV IBAN pos cihazı...

Bakanlıktan denilen bilgilere göre ekipler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in "Kayıt dışılıkla mücadelemize her alanda ara vermeden devam ediyoruz." mesajı doğrultusunda denetim lerini sürdürüyor.

BAKLAVACILARA HASILAT DENETİMİ

Buna göre, 11 Haziran'dan bayram arifesi 15 Haziran gün sonuna kadar ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı tatlıcı, şekerci, konfeksiyon gibi sektörlerdeki mükelleflere yönelik ülke genelinde bayram denetimleri yapıldı. Denetimler kapsamında Gaziantep'teki baklavacılarda hasılat tespiti de gerçekleştirildi.