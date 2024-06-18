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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bayram mesaisi! Vergi kaçırana af yok! Hatalı KDV IBAN pos cihazı...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı ekipler Kurban Bayramı'nda da denetimlerine devam ediyor. 11 Haziran'dan bayram arifesi 15 Haziran gün sonuna kadar ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı tatlıcı, şekerci, konfeksiyon gibi sektörlerde vergi kaçakçılığını tespit eden ekipler hatalı KDV oranı, kayıtışı işçi çalıştırma, IBAN ile satış gerçekleştirme gibi birçok usulsüz işlem hakkında inceleme başlattı.

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 13:01 Güncelleme 18 Haziran 2024, 13:10
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bayram mesaisi! Vergi kaçırana af yok! Hatalı KDV IBAN pos cihazı...

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde alışverişin yoğunlaştığı sektörlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bakanlıktan denilen bilgilere göre ekipler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Kayıt dışılıkla mücadelemize her alanda ara vermeden devam ediyoruz." mesajı doğrultusunda denetimlerini sürdürüyor.

BAKLAVACILARA HASILAT DENETİMİ
Buna göre, 11 Haziran'dan bayram arifesi 15 Haziran gün sonuna kadar ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı tatlıcı, şekerci, konfeksiyon gibi sektörlerdeki mükelleflere yönelik ülke genelinde bayram denetimleri yapıldı. Denetimler kapsamında Gaziantep'teki baklavacılarda hasılat tespiti de gerçekleştirildi.

Bayram öncesi dönemde 8 bin 227 mükellef denetime tabi tutuldu. Denetimlerde kayıt dışı hasılat tespitinde bulunuldu, söz konusu mükellefler incelemeye sevk edildi.

HATALI KDV ORANI POS CİHAZI IBAN…
Ekipler, 195 mükellefin hatalı KDV oranı uyguladığını, 357 mükellefin ödeme kaydedici cihaz ve satış yazılım programları arasında entegrasyonun bulunmadığını belirledi.

İncelemelerde 13 mükellefin işletmeye ait olmayan POS cihazı kullandığı, 298 mükellefin IBAN yoluyla tahsilat gerçekleştirdiği, 50 mükellefin kayıt dışı faaliyette bulunduğu ve kayıt dışı 18 işçi çalıştırıldığı tespit edildi.

Ekipler sahaya indi!

Anılan işletmeler, gerekli işlemlerin yapılması için Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bayram mesaisi! Vergi kaçırana af yok! Hatalı KDV IBAN pos cihazı...
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