THY’den ucuz bilet kampanyası! 849 TL’den başlayan uçak bileti | Ne zaman bitiyor? Dikkat! O tarihleri kapsamıyor

Türk Hava Yolları ( THY ), İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, direkt, ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerli 849 liradan başlayan fiyatlarla kampanya başlattı.

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Söz konusu açıklamada, "Kampanya 17 Haziran 2024 (dahil) – 19 Haziran 2024 (dahil) tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 01 Kasım 2024 (dahil) – 15 Ocak 2025 (dahil) arasında olan biletler için geçerlidir" denildi.