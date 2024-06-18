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THY'den ucuz bilet kampanyası! 849 TL'den başlayan uçak bileti | Ne zaman bitiyor? Dikkat! O tarihleri kapsamıyor

Türk Hava Yolları seyahat edeceklere yeni bir ucuz bilet kampanyası ile geldi. İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı biletler 849 TL’den başlıyor. Yarın sona erecek olan kampanya o tarihleri kapsamıyor.

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 15:07 Güncelleme 18 Haziran 2024, 15:07
THY’den ucuz bilet kampanyası! 849 TL’den başlayan uçak bileti | Ne zaman bitiyor? Dikkat! O tarihleri kapsamıyor

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Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, direkt, ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerli 849 liradan başlayan fiyatlarla kampanya başlattı.

YARIN BİTİYOR!
Söz konusu açıklamada, "Kampanya 17 Haziran 2024 (dahil) – 19 Haziran 2024 (dahil) tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 01 Kasım 2024 (dahil) – 15 Ocak 2025 (dahil) arasında olan biletler için geçerlidir" denildi.

O TARİHLERİ KAPSAMIYOR
Ayrıca kampanyanın 27 Aralık 2024 (dahil) – 02 Ocak 2025 (dahil) tarihlerinde gerçekleştirilecek seyahatleri kapsamadığı bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu kampanyaya Sabiha Gökçen, AJet ve Kıbrıs uçuşlarının dahil olmadığı bildirilirken, toplam 100 bin koltuğun indirimli satılacağı bildirildi.

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