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En çok milyarder mezunu olan üniversiteler belirlendi

En çok milyarder mezunu olan üniversiteler belirlendi. ABD’deki 12 üniversiteden mezun olan 203 milyarderin serveti 1.7 milyar dolar oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Haziran 2024 Güncelleme 18 Haziran 2024, 07:00
En çok milyarder mezunu olan üniversiteler belirlendi

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Mezun ağında en çok milyarder bulunan üniversiteler belli oldu. 700'den fazla milyardere ev sahipliği yapan ABD'de, 12 üniversitenin mezunu olan 203 milyarderin toplam serveti 1.7 trilyon dolar olarak hesaplandı.

- PENSİLVANYA ÜNİVERSİTESİ: 36 milyarder mezunu var. Mezun milyarderlerinin toplam serveti 367 milyar dolar.
- STANDFORD: 30 milyarderi mezun etti. Zengin mezunlarının serveti 90 milyar dolar.
- HARVARD: 28 milyarder ile 3'üncü oldu. Mezunlarının serveti 261 milyar doları buldu. Bill Gates ve Mark Zuckerberg mezun olmadıkları için listeye dahil edilmedi.
- YALE: FedEx'in kurucusu Fred Smith, Pinterest'in kurucuları Ben Silbermann ve Paul Sciarra gibi 19 milyarder yetiştirdi. Mezunlarının serveti 149 milyar dolar oldu.
- CORNELL ÜNİVERSİTESİ: 13 milyarder mezunu ile 5. sırada yer aldı. Milyarder mezunlarının serveti 60.4 milyar doları buldu.
- GÜNEY CALIFORNIA ÜNİVERSİTESİ: 12 milyarder yetiştirdi. Mezun milyarderlerin serveti ise 72.5 milyar dolar.
- PRINCETON: 12 milyarder yetiştirdi. Mezunların toplam serveti 203.6 milyar dolar.
- MASSACHUSSETS TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ: 11 milyarder mezun etti. Toplam servetleri 88.3 milyar dolar oldu.
- DARTHMOUTH KOLEJİ: 11 milyarder mezun ederek 9. sıraya yerleşti. Zengin mezunlarının serveti 48.5 milyar doları buldu.
- COLUMBIA ÜNİVERSİTESİ: Mezun ettiği 11 milyarderin toplam serveti 49.5 milyar dolar.
- MICHIGAN ÜNİVERSİTESİ: 10 milyarder mezun etti. Mezun milyarderlerin toplam serveti 181 milyar dolara ulaştı.
- CALIFORNIA ÜNİVERSİTESİ: 10 milyarder mezun etti. Mezunların toplam serveti 30.4 milyar dolar...

- 211 milyar doları olan Elon Musk, Pensilvanya Üniversitesi mezunu.
- Princeton mezunları arasında Jeff Bezos da var.
- Star Wars ve Indiana Jones'un yaratıcısı George Lucas, Güney California mezunu.

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