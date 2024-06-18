En çok milyarder mezunu olan üniversiteler belirlendi

Mezun ağında en çok milyarder bulunan üniversiteler belli oldu. 700'den fazla milyardere ev sahipliği yapan ABD'de, 12 üniversitenin mezunu olan 203 milyarderin toplam serveti 1.7 trilyon dolar olarak hesaplandı.



- PENSİLVANYA ÜNİVERSİTESİ: 36 milyarder mezunu var. Mezun milyarderlerinin toplam serveti 367 milyar dolar.

- STANDFORD: 30 milyarderi mezun etti. Zengin mezunlarının serveti 90 milyar dolar.

- HARVARD: 28 milyarder ile 3'üncü oldu. Mezunlarının serveti 261 milyar doları buldu. Bill Gates ve Mark Zuckerberg mezun olmadıkları için listeye dahil edilmedi.

- YALE: FedEx'in kurucusu Fred Smith, Pinterest'in kurucuları Ben Silbermann ve Paul Sciarra gibi 19 milyarder yetiştirdi. Mezunlarının serveti 149 milyar dolar oldu.

- CORNELL ÜNİVERSİTESİ: 13 milyarder mezunu ile 5. sırada yer aldı. Milyarder mezunlarının serveti 60.4 milyar doları buldu.

- GÜNEY CALIFORNIA ÜNİVERSİTESİ: 12 milyarder yetiştirdi. Mezun milyarderlerin serveti ise 72.5 milyar dolar.

- PRINCETON: 12 milyarder yetiştirdi. Mezunların toplam serveti 203.6 milyar dolar.

- MASSACHUSSETS TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ: 11 milyarder mezun etti. Toplam servetleri 88.3 milyar dolar oldu.

- DARTHMOUTH KOLEJİ: 11 milyarder mezun ederek 9. sıraya yerleşti. Zengin mezunlarının serveti 48.5 milyar doları buldu.

- COLUMBIA ÜNİVERSİTESİ: Mezun ettiği 11 milyarderin toplam serveti 49.5 milyar dolar.

- MICHIGAN ÜNİVERSİTESİ: 10 milyarder mezun etti. Mezun milyarderlerin toplam serveti 181 milyar dolara ulaştı.

- CALIFORNIA ÜNİVERSİTESİ: 10 milyarder mezun etti. Mezunların toplam serveti 30.4 milyar dolar...

- 211 milyar doları olan Elon Musk, Pensilvanya Üniversitesi mezunu.

- Princeton mezunları arasında Jeff Bezos da var.

- Star Wars ve Indiana Jones'un yaratıcısı George Lucas, Güney California mezunu.