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Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2024? TCMB faiz kararı beklentisi ne yönde? Mevduat, altın, dolar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, ülke ekonomisi için kritik bir gündem maddesi haline geldi. PPK, her ay düzenli olarak toplanarak ekonomik verileri değerlendirir ve alınması gereken politika kararlarını belirler. Haziran ayı toplantısı da bu çerçevede büyük bir önem taşıyor.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 16:10 Güncelleme 17 Haziran 2024, 16:10
Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2024? TCMB faiz kararı beklentisi ne yönde? Mevduat, altın, dolar...

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından düzenlenen faiz toplantısı, ekonomi gündemini belirleyen önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.



MERKEZ BANKASI HAZİRAN TOPLANTI TARİHİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı Haziran ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı 27 Haziran 2024 tarihinde belli olacak.



TCMB MAYIS AYI FAİZ KARARI

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.



Duyuruda, "Nisan ayında aylık enflasyonun ana eğilimi sınırlı bir zayıflama kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret etmiştir." ifadeleri kullanıldı.



Bununla birlikte, tüketim malı ithalatının nisan ayında artarak cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi sınırladığı aktarılan duyuruda, hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskıları canlı tuttuğu bildirildi.



Duyuruda, Kurul'un, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir."

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