59,9 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı: Sıfır Atık Projesi ile 185 milyar liralık katkı

ATIKLARDAN 185 MİLYAR LİRA KAZANÇ Küresel bir çevre hareketi ve dünya markası haline gelen Sıfır Atık Projesi ile bugüne kadar 59,9 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırılırken, geri dönüşüm ile atıklardan 185 milyar lira kazanç sağlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Sıfır Atık" projesi kapsamında, 2017'de yüzde 13 olan atıklardan geri kazanım oranı, 2023'te yüzde 35'e yükseldi. 2035'te geri kazanım oranının yüzde 60'a çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye'de şu ana kadar yapılan çalışmalarla 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarılırken, 5,9 milyon ton sera gazı salımı önlendi.

Projeyle 188 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçildi, ülke genelinde 21 milyon kişiye de Sıfır Atık eğitimi verildi.

GERİ DÖNÜŞÜMÜ YAYGINLAŞIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, daha yaşanabilir, daha temiz ve daha yeşil bir dünya hedefiyle atıkları dönüştürdüklerini belirtti.

Özhaseki, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde bir dünya markası haline gelen, çevre projelerinin öncüsü Sıfır Atık Hareketi ile geri dönüşümü yaygınlaştırıyoruz. Dünya ortak evimiz, evimizi evlatlarımız için tertemiz tutacağız." ifadelerini kullandı.