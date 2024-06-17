Nükleer silah harcamaları küresel çapta yüzde 13 arttı: İlk sırada ABD var

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Kampanya örgütü, nükleer silahlara sahip dokuz ülkenin bu silahlar için saniyede 3 bin dolara yakın harcama yaptığını ortaya koyan bir araştırma sonucu ortaya koydu. Söz konusu raporda, küresel nükleer silah harcamalarının bir önceki yıla göre 10,7 milyar dolar arttığı gösteriliyor. ABD İLK SIRADA ABD'nin savunma bütçesine yaptığı artışlardan sonra nükleer harcamaların büyük bir kısmını oluşturuyor. Öyle ki 2023 yılında ABD, nükleer silahlara

51,5 milyar dolar yatırdı. Öte yandan ABD'nin nükleer silah bütçesi, tüm savunma bütçesinin yüzde 5,6'sını oluşturuyor. Önceki yıla göre yüzde 18 oranında artış demek olan bu durum; diğer sekiz ülkenin toplamından çok daha fazla harcama yaptığı anlamına geliyor.

ABD'den sonra listenin ikinci sırasında Çin var. Çin'in 11,9 milyar dolarlık nükleer silah bütçesi bulunurken; Rusya 8,3 milyar dolarla listede kendisine üçüncü sırada yer aldı. Rusya'yı onu 8,1 milyar dolar ile İngiltere ve 6,1 milyar dolarla Fransa takip ediyor.

ABD'nin nükleer silah bütçesi, tüm savunma bütçesinin yüzde 5,6'sını oluşturuyor. Savunma bütçesinde en yüksek nükleer silah gideri ise İngiltere'de. Londra yönetimi toplam savunma bütçesinin yüzde 12,3'ünü nükleer silahlara ayırıyor.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) raporuna göre, nükleer silah sahibi dokuz ülkenin elindeki toplam nükleer savaş başlığı sayısı Ocak 2024 itibarıyla 9.585'e ulaştı.

YÜZDE 34 ARTIŞ

Beş yılda yüzde 34 artış 2019-2023 arası beş yıllık dönemde ise küresel nükleer silah harcamaları yüzde 34 arttı.

En fazla artış ise Pakistan (%59.8), ABD (%45.5) ve İngiltere'de (%43.2) kaydedildi.

Araştırmada ortaya çıkan bir diğer dikkat çeken sonuç ise nükleer silahların geliştirilmesi ve bakımı konusunda çalışan yirmi şirketin 2023 yılında 31 milyar dolarlık gelir elde etmesi.

Bu şirketler tarafından 2023 yılında en az 7,9 milyar dolarlık yeni nükleer silah sözleşmesi imzalandı.

Araştırmaya göre nükleer silah üreten şirketler, ABD ve Fransa'da hükümetler nezdinde lobi faaliyetleri için 118 milyon dolar harcadı.

Bu miktar, 2022 yılına kıyasla 11 milyon dolar artış gösterdi.