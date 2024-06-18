Güzel haber geldi! 5 yıllık avantajla emeklilik prim sayısı 7.200’e düşecek! 2000-2017 arası...

3. Ev Kadınlarına Destek: Ev kadınlarının sosyal güvenceye kavuşması ve emekliliklerini desteklemek amacıyla yeni bir düzenleme yapılacak. İsteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak. Bu sayede ev kadınları daha düşük prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanabilecekler.

4. Anneler için Yıpranma Payı: Özellikle anneler için emeklilik yaşının çocuk sayısına göre esnetilmesi ve yıpranma payı sistemi benzeri bir düzenleme getirilmesi planlanıyor. Bu düzenlemeyle anneler, çocuk sayısına göre emeklilik yaşından indirim yapılması ve prim eklenmesi gibi avantajlardan yararlanabilecekler.

TBMM'de Ele Alınacak Diğer Konular: TBMM'de SSK-Bağkur prim eşitliği, annelere sosyal güvence ve emeklilik imkanı gibi konular belirlenen takvim çerçevesinde görüşülecek.

Bu reformlar, çalışma yaşamını ve sosyal güvenceyi güçlendirme amacı gütmektedir. Önümüzdeki dönemde bu konuların TBMM gündemine gelmesi bekleniyor, bu sayede çok sayıda vatandaş erken emeklilik şansına sahip olabilecek.