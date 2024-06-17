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1999-2012 SGK prime göre listeye dahil edilecek! Bu kişiler EYT'li olmasa da erken emeklilik mümkün! 47-48-49-50 yaşındakiler...

EYT düzenlemeleri kapsamına giremeyen pek çok kişi, erken emeklilik için alternatif yolları değerlendirmeye başladı. Eğer siz de bu düzenlemeden yararlanma şansını yakalayamadıysanız, endişelenmenize gerek yok. Erken emeklilik hayalinize ulaşmanıza yardımcı olabilecek yöntemler ve gereklilikler burada...

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 09:44 Güncelleme 18 Haziran 2024, 09:44
1999-2012 SGK prime göre listeye dahil edilecek! Bu kişiler EYT’li olmasa da erken emeklilik mümkün! 47-48-49-50 yaşındakiler...

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası ile birlikte yaş şartı aranmadan milyonlarca kişinin emekliliği sağlandı. Fakat EYT kapsamına girmeyenler konuyla iligli araştırmalarını sürdürüyor. EYT'den faydalanamayanlar için de koayca emekli olma imkanları bulunuyor. İşte erken emeklilik için yapmanız gerekenler...

2160 GÜN KAZANMA FORMÜLÜ

Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahiptir. Bu yöntemle 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazanılabilir. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabilir. Tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olmasıdır.

1 YAŞ ERKEN EMEKLİ OLUN

Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.



3600 GÜNÜ DOLDURMAK YETERLİ

Kısmi emeklilik de denilen yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor.

1800 GÜN PRİM YETERLİ

Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. En az 1800 gün prim yeterli oluyor.

4680 GÜNLE EMEKLİLİK

Engelli çalışanlar en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan 15 yıl 3 bin 600 günden başlayarak işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabiliyor.

İŞE GİRİŞ ÖNE ÇEKİLİYOR

Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkanına kavuşuyor.

PRİMLERİN 1/4'Ü EKLENİYOR

Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin de 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor.
Bu süre yaş şartından da düşülüyor.

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