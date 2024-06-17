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Kademeli emeklilik bekleyene 2160-3600-1800-4680 gün primle şans vuracak! Mini EYT paketi listesi çıktı! 2008 sonrası...

Yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası, 2 milyondan fazla sigortalıya yaş şartı olmaksızın emeklilik imkanı sağladı. Ancak, bu fırsatı kaçıranlar için de erken emekliliğin farklı yolları mevcut. Peki, erken emekli olma kolaylıkları neler? Az primle emekli olunur mu? İşte yeni avantajlar haberimizde...

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 17:06 Güncelleme 17 Haziran 2024, 17:06
Kademeli emeklilik bekleyene 2160-3600-1800-4680 gün primle şans vuracak! Mini EYT paketi listesi çıktı! 2008 sonrası...

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Türkiye'de emeklilik sistemi, çeşitli avantajlar ve özel durumlar ile esneklik sağlıyor. EYT yasası ile birlikte, milyonlarca insan erken emeklilik imkanına kavuştu. Ancak, sürdürülebilir bir emeklilik sistemi için daha fazla çalışana ihtiyaç var. Yasaların sunduğu imkanlar sayesinde, birçok kişi daha az primle veya daha erken yaşta emekli olabiliyor.

Çocuklar Avantaj Sağlıyor: Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahip. Üç çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazanılabiliyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne, üç çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Tek şart, çocukların sigorta başlangıcından önce doğmuş olması.

Askerlik Öne Çeker: Erkeklerde askerlik süreleri hem yaşı geriye çeker hem de prim kazandırır. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çeker. Böylece en az 1 yıl önce emeklilik imkanı doğar.

10 Yıl Prim Yetiyor: Kısmi emeklilik olarak da bilinen yöntemde, 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar emekli olabiliyor. Ancak yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde 60'tan başlıyor. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrasında ise prim 4500 güne, yıl şartı 25 yıla çıkıyor.

Yüzde 60 Rapor Yeter: Çalışma gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. Bu durumda en az 1800 gün prim yeterli oluyor.

Vergi İndirimi Yaşı Kaldırır: Engelli çalışanlar, en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmaksızın 15 yıl 3600 günden başlayarak, işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar sürede emekli olabiliyor.

Yıpranan Kazanır: Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar, sigortalılık sürelerine ek günler kazanarak ve işe giriş tarihini geriye çekerek emekli olabiliyor.

Anneye Prim Var: Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri, toplam primlerine ekleniyor. Bu süre, yaş şartından da düşülüyor.

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