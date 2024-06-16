Borsa’da bayram havası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,28 değer kazanarak 10.471,32 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.958,11, en yüksek 10.575,98 puanı gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,52 ile Mavi Giyim oldu.

Mavi Giyim'i, yüzde 12,16 ile Koza Anadolu Metal Madencilik, yüzde 12,06 ile BİM Birleşik Mağazalar izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 7,02 ile Alfa Solar Enerji, yüzde 6,93 ile Girişim Elektrik Sanayi ve yüzde 6,81 ile Kontrolmatik Teknoloji şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 551 milyar 557 milyon lirayla Koç Holding, 440 milyar 580 milyon lirayla Garanti BBVA ve 430 milyar 215 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.