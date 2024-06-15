10 milyon kişi yollara düştü! Bayram tatili başladı: Fırsatçının iştahı kabardı I Fiyatlar cep yaktı...





SERİNLEMEK SERVET!

Tatil bölgelerinde hem plaj hem dondurma fiyatları gündeme oturdu. İstanbul'da 20 ile 150 lira arasında değişen dondurma fiyatları, Ege ve Akdeniz'de cepleri yaktı. Alaçatı'da sade dondurmanın topu 70 liraya satılırken, aynı yerde fıstıklıya 140 lira istendiği görüldü. Ünlü mekanlarda ise fiyatlar 250 liraya kadar çıktı.

Bodrum'da Türkbükü ve Yalıkavak'taki sokak aralarında 80- 150 liraya satılan dondurmanın topu, lüks otellerde ise 300 lirayı buldu. Göcek ve Marmaris'te tekneye istenen bir top dondurmanın 500 liraya mal olduğu görüldü. Külah ve peçete için ayrıca ücret alanlar çıktı. Külah fiyatı da 70 lira oldu. Turizm merkezlerinde dondurma kadar plaj giriş ücretleri de tartışma yarattı.

Fiyatların geçen yıla göre göre yüzde 66 ila 140 arasında arttığı görüldü. Fiyatlarda başı Bodrum çekti. Beach girişi için kişi başı 600 lira isteyen de, 225 euro (yaklaşık 7 bin 900 lira) isteyen de çıktı. Çeşme'de ise fiyatlar 500 liradan başlayıp 3 bin 500 liraya kadar yükseldi.





BODRUM TARİFESİ

- LAHMACUN: 950 TL

- MAKARNA: 3 bin TL

- TİRAMİSU: 1.850 TL

- HAMBURGER: 1.650 TL

- AHTAPOT SALATASI: 1.600 TL

- SEMİZOTU: 900 TL

- TOST: 650 TL

- ÇAY: 100 TL



PLAJA GİRMEK 7.900 LİRA

- ÇEŞME: 500-3.500 TL

- BODRUM: 600- 7.900 TL

- İSTANBUL: 200-1.000 TL



TEK TOP DONDURMA 500 LİRA

- BODRUM: 80-300 TL

- ALAÇATI: 70-250 TL (Külah 70 TL)

- GÖCEK: 140 lira (Külah 70 TL)

- TEKNEYE: 500 TL TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN