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10 milyon kişi yollara düştü! Bayram tatili başladı: Fırsatçının iştahı kabardı I Fiyatlar cep yaktı...

Kurban Bayramı tatili için 10 milyon kişi yollara düştü. Havalimanları ve otoyollar memleketine, tatile gidenlerle doldu, taştı. Sahil bölgelerindeki fiyatlar ise cepleri yaktı.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 07:01 Güncelleme 15 Haziran 2024, 07:33
10 milyon kişi yollara düştü! Bayram tatili başladı: Fırsatçının iştahı kabardı I Fiyatlar cep yaktı...

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Yaklaşık 20 milyon öğrencinin karnelerini almasının ardından bayram tatili başladı. Yaz sezonuna denk gelen 9 günlük Kurban Bayramı tatili Türkiye'de büyük bir göçe neden oldu. Tam 10 milyon kişi yollara düştü. Kimileri memleketine kimileri de tatil bölgelerine gitmeyi tercih etti.

392 BİN KİŞİ UÇTU
İstanbul'daki havalimanlarında dün adeta insan seli yaşandı. 1 günde 2 bin 351 seferle yaklaşık 392 bin yolcu başka şehirlere, ülkelere taşındı. İstanbul Havalimanı'ndan dün bin 608 seferle 262 bin 878 yolcu seyahat etti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da 743 sefer gerçekleştirilirken, bu uçuşlarla yaklaşık 130 bin kişi yer değiştirdi.

2 GÜNDE EN AZ 45 BİN ARAÇ
Bayram göçü, yollarda da kendisini gösterdi. Otoyollarda büyük bir araç yoğunluğu yaşandı. Yer yer trafiğin kilitlendiği görüldü. Gözde tatil adreslerinden Bodrum'a 2 günde 45 bini aşkın araç giriş yaptı. Araçlarıyla Bodrum'a gelen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu, ilçede trafik felç oldu. 40 dereceyi bulan bunaltıcı sıcaklarda ilerlemeye çalışan araç sürücüleri zaman zaman çileden çıktı.



SERİNLEMEK SERVET!
Tatil bölgelerinde hem plaj hem dondurma fiyatları gündeme oturdu. İstanbul'da 20 ile 150 lira arasında değişen dondurma fiyatları, Ege ve Akdeniz'de cepleri yaktı. Alaçatı'da sade dondurmanın topu 70 liraya satılırken, aynı yerde fıstıklıya 140 lira istendiği görüldü. Ünlü mekanlarda ise fiyatlar 250 liraya kadar çıktı.

Bodrum'da Türkbükü ve Yalıkavak'taki sokak aralarında 80- 150 liraya satılan dondurmanın topu, lüks otellerde ise 300 lirayı buldu. Göcek ve Marmaris'te tekneye istenen bir top dondurmanın 500 liraya mal olduğu görüldü. Külah ve peçete için ayrıca ücret alanlar çıktı. Külah fiyatı da 70 lira oldu. Turizm merkezlerinde dondurma kadar plaj giriş ücretleri de tartışma yarattı.

Fiyatların geçen yıla göre göre yüzde 66 ila 140 arasında arttığı görüldü. Fiyatlarda başı Bodrum çekti. Beach girişi için kişi başı 600 lira isteyen de, 225 euro (yaklaşık 7 bin 900 lira) isteyen de çıktı. Çeşme'de ise fiyatlar 500 liradan başlayıp 3 bin 500 liraya kadar yükseldi.



BODRUM TARİFESİ
- LAHMACUN: 950 TL
- MAKARNA: 3 bin TL
- TİRAMİSU: 1.850 TL
- HAMBURGER: 1.650 TL
- AHTAPOT SALATASI: 1.600 TL
- SEMİZOTU: 900 TL
- TOST: 650 TL
- ÇAY: 100 TL

PLAJA GİRMEK 7.900 LİRA
- ÇEŞME: 500-3.500 TL
- BODRUM: 600- 7.900 TL
- İSTANBUL: 200-1.000 TL

TEK TOP DONDURMA 500 LİRA
- BODRUM: 80-300 TL
- ALAÇATI: 70-250 TL (Külah 70 TL)
- GÖCEK: 140 lira (Külah 70 TL)
- TEKNEYE: 500 TL

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