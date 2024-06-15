10 milyon kişi yollara düştü! Bayram tatili başladı: Fırsatçının iştahı kabardı I Fiyatlar cep yaktı...

Yaklaşık 20 milyon öğrencinin karnelerini almasının ardından bayram tatili başladı. Yaz sezonuna denk gelen 9 günlük Kurban Bayramı tatili Türkiye'de büyük bir göçe neden oldu. Tam 10 milyon kişi yollara düştü. Kimileri memleketine kimileri de tatil bölgelerine gitmeyi tercih etti.
392 BİN KİŞİ UÇTU
İstanbul'daki havalimanlarında dün adeta insan seli yaşandı. 1 günde 2 bin 351 seferle yaklaşık 392 bin yolcu başka şehirlere, ülkelere taşındı. İstanbul Havalimanı'ndan dün bin 608 seferle 262 bin 878 yolcu seyahat etti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da 743 sefer gerçekleştirilirken, bu uçuşlarla yaklaşık 130 bin kişi yer değiştirdi.
2 GÜNDE EN AZ 45 BİN ARAÇ
Bayram göçü, yollarda da kendisini gösterdi. Otoyollarda büyük bir araç yoğunluğu yaşandı. Yer yer trafiğin kilitlendiği görüldü. Gözde tatil adreslerinden Bodrum'a 2 günde 45 bini aşkın araç giriş yaptı. Araçlarıyla Bodrum'a gelen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu, ilçede trafik felç oldu. 40 dereceyi bulan bunaltıcı sıcaklarda ilerlemeye çalışan araç sürücüleri zaman zaman çileden çıktı.