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Patates toprak altında kaldı! Tarlada fiyatı 3-4 liraya kadar düştü

Bir dönem fiyatıyla gündem olan patates şimdi tarlada kaldı.İlk hasat patates okulların kapanması ve bayram tatili nedeniyle elde kaldı. Tarlada patatesin fiyatı 3 TL’ye kadar düştü. Üretici, “Alıcı bulamazsak çürür” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 07:01 Güncelleme 15 Haziran 2024, 07:24
Patates toprak altında kaldı! Tarlada fiyatı 3-4 liraya kadar düştü

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Bir dönem fiyatıyla aylarca konuşulan patates şimdi tarlada kaldı.

İlk hasat olarak adlandırılan ve ince kabuklu olduğu için depolanamayan patates tarladan günlük hasat edilerek satılıyor.

Ancak hem okulların kapanması nedeniyle yemekhanelerden talebin gerilemesi hem de Kurban Bayramı'nda patatese olan ilginin azalması nedeniyle tonlarca ürün tarlada kaldı.

TARLADA 3-4 LİRAYA KADAR İNDİ
Tarlada fiyatı 3-4 TL'ye kadar gerileyen patates, alıcı bulamıyor.

Alıcı olmadığı için patatesi toprak altından çıkarmadıklarını aktaran üreticiler, "Patatesin yarısı toprak altında. Havalar çok sıcak. O nedenle sık sık sulamamız gerekiyor. Eğer iki hafta daha toprak altında kalırsa patates çürüyecek. Kilosunu 3 liraya dahi satacak kimse bulamıyoruz. Bu patatesi belediyeler ya da devlet alsın garibana dağıtsın" diyor.

100 BİN TON VAR
İzmir Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, Ödemiş patatesinin Türkiye'de tescilli iki patatesten biri olduğunu belirterek, "Biz burada yılda iki hasat yaparız. Biri yazlık turfanda, biri de kışlık. Şu anda yazlık patatesin söküm zamanı. Yarısını söktük. Ancak son dönemde talep yok. Bir de buna sıcaklar eklendi. Burada hava 42 dereceyi gördü. Patatesin yarısı tarlada duruyor. Sık sık suluyoruz ancak 1-2 hafta daha alıcı bulamazsak bu patates toprak altında çürür" dedi.

Normal zamanda günde 40 kamyon patates yüklediklerini anlatan Kocaağa, "Ancak şimdi bu durdu. İlk hasat döneminde 200 bin ton patates topluyoruz. Yaklaşık 100 bin ton patates toprak altında" diye konuştu.

Talep düşüşü nedeniyle patatesin kilogram fiyatının tarlada 3-4 TL'ye kadar gerilediğini anlatan Kocaağa, "Çiftçi maliyetinin dahi altına verecek patatesi. Devlete ve belediyelere çağrımız var. Gelip çiftçiden alsınlar, ihtiyaç sahiplerine dağıtsınlar. Üretici en azından bir miktar rahatlar, ihtiyaç sahibinin de yüzü güler" ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİ ZARAR EDECEK
Sabah'ta yer alan habere göre; Hatay Reyhanlı Ziraat Odası Başkanı Şemseddin Cüneydioğlu, bölgede 160 bin ton yazlık patates üretildiğini belirterek, "Şimdiye kadar ürünün yüzde 50-55'ini söktük. Ancak son dönemde bayram ve okul tatili nedeniyle talep düştü. TIR'lar çalışmıyor. 10 gün daha söküm yapmayacağız. Eğer bayram sonu talep oluşmazsa ciddi sıkıntı yaşarız. Patates çürür. Talep olmazsa tabi fiyat düşer. Çiftçi zarar eder" dedi.

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