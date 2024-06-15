Patates toprak altında kaldı! Tarlada fiyatı 3-4 liraya kadar düştü

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Bir dönem fiyatıyla aylarca konuşulan patates şimdi tarlada kaldı. İlk hasat olarak adlandırılan ve ince kabuklu olduğu için depolanamayan patates tarladan günlük hasat edilerek satılıyor. Ancak hem okulların kapanması nedeniyle yemekhanelerden talebin gerilemesi hem de Kurban Bayramı'nda patatese olan ilginin azalması nedeniyle tonlarca ürün tarlada kaldı.

TARLADA 3-4 LİRAYA KADAR İNDİ

Tarlada fiyatı 3-4 TL'ye kadar gerileyen patates, alıcı bulamıyor. Alıcı olmadığı için patatesi toprak altından çıkarmadıklarını aktaran üreticiler, "Patatesin yarısı toprak altında. Havalar çok sıcak. O nedenle sık sık sulamamız gerekiyor. Eğer iki hafta daha toprak altında kalırsa patates çürüyecek. Kilosunu 3 liraya dahi satacak kimse bulamıyoruz. Bu patatesi belediyeler ya da devlet alsın garibana dağıtsın" diyor.