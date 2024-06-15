Vergide 2 yeni uygulama geliyor| Çalışmalar hızlandı! Bayramdan sonra Meclis’te! İşte paketin detayları

AK Parti, ekonomik program çerçevesinde yapılacak düzenlemeleri iki ayrı yasa teklifi şeklinde Meclis gündemine taşımayı kararlaştırdı.
Vergi ve tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemelerin yer alacağı teklifler Kurban Bayramı sonrasında Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Vergi paketinin büyüklüğünün 226 milyar TL'yi bulması bekleniyor.
Yasa tekliflerinde öne çıkan düzenlemeler şöyle:
90 MILYARLIK GELIR:
Bazı AB ve OECD ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de asgari kurumlar vergisi uygulaması öngörülüyor. Bu vergi, tahakkuk eden kurumlar vergisi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10'u olarak hesaplanan asgari vergiden veya beyan edilen hasılatın yüzde 2'si matrah kabul edilerek kurumlar vergisi oranında hesaplanan asgari vergiden, yüksek olanından az olamayacak. Uygulamayla 2025 yılı için ilave 90 milyar TL yıllık gelir etkisi öngörülüyor.
O MESLEK GRUPLARINDAN PEŞİN VERGİ
Asgari Gelir Vergisi uygulamasına göre doktor, dişçi, mali müşavir gibi serbest meslek erbabından peşin vergi alınacak. Bu yapılırken bir alt sınır belirlenecek. Yıl sonunda giderleri ile ilgili belgeler sunulup zarar ettiği gösterilirse mahsuplaşmaya gidilecek. Uygulamaya 2025'ten itibaren geçilmesi durumunda yıllık 37.4 milyar TL gelir etkisi öngörülüyor.