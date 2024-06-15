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Türkiye merkez ülke olacak! Moskova ve Ankara'dan enerjide kritik hamle! Bu yıl faaliyete geçiyor

Türkiye ve Rusya, Trakya'da bölgenin en güçlü doğal gaz merkezini kurma yolunda önemli bir adım atıyor. Rusya Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalny, bu merkezin her iki ülke için de faydalı olacağını belirtti. Zavalny, "Avrupa'daki müşteriler, doğal gazı Türkiye üzerinden temin edecekler. Bu merkeze getirilen gazın Azerbaycan'dan mı yoksa Rusya'dan mı geldiği belli olmayacak, çünkü gaz rezervlerde biriktirilecek. Böylece ülkemize uygulanan yaptırımlardan da etkilenmeyecek," dedi. Bu stratejik hamle, hem Türkiye'nin enerji koridoru olma hedefini destekleyecek hem de Rusya'nın enerji ihracatındaki konumunu güçlendirecek.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 13:26 Güncelleme 15 Haziran 2024, 13:37
Türkiye merkez ülke olacak! Moskova ve Ankara’dan enerjide kritik hamle! Bu yıl faaliyete geçiyor

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Rusya Federasyonu Devlet Duması heyeti, enerji sektöründeki öncelikli iş birliği alanlarını görüşmek üzere, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalny ve TBMM ile İlişkiler Parlamenter Grubu Koordinatörü Otari Arshba ile Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliğinde basın mensuplarıyla buluştu.


AVRUPA'DAKİLER GAZI TÜRKİYE'DEN ALACAK
Türkiye tarafından bu yıl Trakya'da kurulmasının planlandığı gaz merkezi için Botaş ve Gazprom'un temaslarının sürdüğünün anlatan Zavalny, "Bu yıl içinde iki kurumun işbirliği karara bağlanacaktır, çünkü devlet başkanlarının talimatı bu yöndeydi. Geçen sene sonuçlarına göre Türk Akım boru hattından 13 milyar metreküp gaz geçti. Aslında kapasite 15 milyar metreküp. Ukrayna transit geçişi sözleşmesi bu yıl sona eriyor. Dolayısıyla Ukrayna hattından geçen kapasite yıllık 12-13 milyar metreküp. Türkiye'de transit bir gaz merkezi oluşturarak transit olarak gazı Avrupa'ya taşımak her iki ülkenin menfaatine bir yatırım olur. Gaz merkezinin faydası, Avrupa'daki müşteriler gazı Türkiye'den alacak. Bu merkeze getirilen gazın, Azerbaycan'dan mı, Rusya'dan mı geldiği belli olmayacak. Rezervde biriktirildiği için ülkemize karşı yaptırımlara da tabi olmayacaktır. Avrupa'daki alıcılar belki yeni boru hatları inşa edecekler. Burada Türkiye çok avantajlı olacaktır. En güvenilir şekilde, en uygun maliyetle gaz alacak, satışını da kendi yapacağı için fayda sağlayacaktır. Gaz merkezi oluşturulursa Avrupa ülkeleri çok büyük ilgi duyacaktır" diye konuştu.


SİNOP NGS'YE TALİBİZ AÇIKLAMASI
Zavalny, Sinop'ta inşa edilecek ikinci nükleer santrale talip olduklarını belirtirken, buradaki modelin Türkiye ile yarı yarıya ortaklık üzerine olması yönünde çalışmaları bulunduğunu ifade etti.



Zavalny, Akkuyu'da yaşanan kısmi gecikmelerde ülkelerine uygulanan yaptırımların da payının olduğunu ifade ederek, "Yaptırımlar nedeniyle, ödemesi yapılmış olmasına rağmen hazır üretilmiş olan ekipmanların tedariki yapılmadı. Bazı ekipmanlar sahaya bile sevkedilmedi. Bazı ürünleri Çin şirketlerine sipariş verdik, bu yıl içinde tedarik edecekler" dedi.

Rusya Federasyonu Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Pavel ZavalnyRusya Federasyonu Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalny



İKİLİ GÖRÜŞMELER ARTACAK
Sabah'ta yer alan habere göre; TBMM ile İlişkiler Parlamenter Grubu Koordinatörü Otari Arshba da ziyaretleri kapsamında Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ile de görüştüklerini aktararak ilişkilerin üst seviyeye taşınması amacıyla iki ülke arasında yapılacak görüşmelerin daha sık ve düzenli şekilde yürütülmesi için her iki tarafın da özen göstereceğini söyledi.

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