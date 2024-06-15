Vergide 2 yeni uygulama geliyor

AK Parti, ekonomik program çerçevesinde yapılacak düzenlemeleri iki ayrı yasa teklifi şeklinde Meclis'e taşımayı kararlaştırdı. Vergi ve tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemelerin yer alacağı teklifler bayram sonrasında Meclis'e sunulacak. Hazırlıkları devam eden tekliflerde öne çıkan düzenlemeler şöyle:

Yasa tekliflerinden ilkinin içeriğini vergiler oluşturuyor. Kurumlar ve gelir vergilerinde yapılacak değişiklikler kamuoyuna da yansımıştı. Vergilerin isimleri de netleşti: Asgari Kurumlar Vergisi ve Asgari Gelir Vergisi.



Asgari Kurumlar Vergisi uygulamasına göre firmalar istisnalardan yararlansalar bile en az yüzde 15 vergi ödeyecek.



Serbest meslek erbabından peşin gelir vergisi alınacak. Bir alt sınır belirlenecek. Yıl sonunda gider belgeleri sunulup zarar ettiği gösterilirse mahsuplaşmaya gidilecek. Buradaki amaç zarar etse de alt sınırdan bile olsa bir vergi ödenmesi.

Defterdarlıklar ile vergi daireleri tek çatı altında toplanacak.



BORSA KAPSAM DIŞI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergide etkinliği artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM'ye sunulacak. İlgili taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz" dedi.