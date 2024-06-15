Türkiye’nin baklava haritası çıkarıldı

Türk tatlılarıyla ilgili sipariş trendleri açıklandı. Yemeksepeti, Nisan 2023'ten bu yana en çok sipariş edilen baklavaları sıraladı. İlk sırayı 441 bin siparişle soğuk baklava aldı. 307 bin siparişle fıstıklı, 127 bin siparişle cevizli ve 49 bin siparişle midye baklava izledi.

BÖLGELERE GÖRE FARKLI

Tatlı kategorisinin şampiyonu da profiterol oldu. Profiterol Nisan 2023'ten bu yana 233 bin adet siparişle liderliği elinde tutarken, 229 bin siparişle Kazandibi, 162 bin siparişle Waffle, 146 bin siparişle fırın sütlaç takip etti. Bölgelere göre tercihler de değişti. Marmara'da höşmerim tatlısı ve pazaryeri helvası, İç Anadolu'da Kayseri nevzine tatlısı ve Afyonkarahisar lokumu öne çıktı. Ege'de İzmir lokması ve Manisa mesir macunu, Doğu Anadolu'da Erzurum kadayıf dolması, Güneydoğu'da Gaziantep baklavası en çok sipariş edilen tatlılar arasında yer aldı.



ŞAMPİYON SOĞUK BAKLAVA

- SOĞUK: 441 bin sipariş

- FISTIKLI: 307 bin sipariş

- CEVİZLİ: 127 bin sipariş

- MİDYE: 49 bin sipariş



İLK TERCİH PROFİTEROL

- PROFİTEROL: 233 bin sipariş

- KAZANDİBİ: 229 bin sipariş

- WAFFLE: 162 bin sipariş

- FIRIN SÜTLAÇ: 146 bin sipariş