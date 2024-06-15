Tesla hissedarları, Elon Musk’ın 56 milyar dolarlık maaş paketine onay verdi

Tesla hissedarları, CEO'su Elon Musk'ın Ocak ayında iptal edilen milyarlarca dolarlık maaş paketini yeniden onayladı. Hissedarlar, hem Musk'ın maaş paketine hem Tesla'nın Texas'a taşınmasına dair tekliflerin lehinde oy kullandı.

Ocak'ta Delaware Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, 'şirketin yönetim kurulu tarafından adil olmayan şekilde belirlendiği' gerekçesiyle Musk'ın 56 milyar dolarlık maaş paketinin iptal edilmesinin önünü açmıştı. Maaş paketini destekleyen oyların, mahkeme kararını geçersiz kılmasa da Musk'a avantaj sağlayacağı belirtiliyor.