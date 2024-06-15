Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapımına başlanan konutlardan 76 binini teslim ettiklerini, yıl sonuna kadar 200 bin kadar konutun teslim edilmiş olacağını belirterek, "Gelecek senenin sonuna doğru bütün hak sahiplerinin haklarını vermiş olacağız" dedi.

Adıyaman İndere'de yapımı devam eden deprem konutlarının şantiye alanında yürütülen çalışmaları inceleyen Özhaseki, "Kurban Bayramı'ndan sonra yine kura çekeceğiz. Her ay 15-20 bin konut vermeye devam ederiz. Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi diyebiliriz" ifadesini kullandı.