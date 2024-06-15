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Evlenen gençlere 150 bin TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun ikinci etap ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çektiklerini belirterek, ödemeleri dün itibarıyla hesaplara yatırdıklarını duyurdu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Haziran 2024 Güncelleme 15 Haziran 2024, 07:01
Evlenen gençlere 150 bin TL

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun ikinci etap ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çektiklerini belirterek, ödemeleri dün itibarıyla hesaplara yatırdıklarını duyurdu.

Fon kapsamında çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sağladıklarını aktaran Göktaş, başvuru yaparak evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanan, Mayıs ayı içerisinde de resmi nikâhlarını gerçekleştiren bin 203 çifte toplam 180 milyon 450 bin lira ödeme yaptıklarını kaydetti. Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru yapan ve şartları sağlayan çiftlere peyderpey ödemeleri gerçekleştireceklerinin altını çizen Göktaş, deprem bölgesinde başlayan desteği ilerleyen süreçte tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

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