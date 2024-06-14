Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat ve stokçuluğa darbe! Fırsatçılık yapanlara 2 milyar 331 milyonluk ceza

FAHİŞ FİYATA GEÇİT YOK
Ticaret Bakanlığı olarak toplumsal refah ve huzurun sağlanması amacıyla üzerinde hassasiyetle durduğumuz fahiş fiyat çalışmaları kapsamında ise Genel Müdürlüğümüzce, sadece 2024 yılında 22 bin 520 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup, toplamda ise 37 bin 600 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı bulunan fiillere 235 milyon 188 bin 973 TL idari para cezası uygulanmıştır.
AYKIRI SATIŞLARA 'DUR' DENDİ
İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından, sektör bazlı denetimlerimiz yanında, yaş sebze meyve, ekmek tarifesine aykırı satışlar, deprem nedeniyle ihtiyaçlar ürünler, hazır beton başta olmak üzere birçok ürün grubunun detaylı takibi yapılmakta olup, ürün ve sektör bazlı olarak toplamda 42 bin 127 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, aykırı eylemlerde bulunan 3 bin 558 gerçek ve tüzel kişiye 814 milyon 678 bin 772 TL idari para cezası yaptırımı uygulanmıştır.
MAKET ÜZERİNDEN KONUT SATIŞLARI
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüzce, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere ilişkin olarak, başta mesafeli sözleşmeler olmak üzere abonelik sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemeli (maket üzerinden) konut satışları, devre tatil, paket tur, bankacılık hizmetleri, haksız şartlar ile satış sonrası hizmetler gibi konularda denetimler yapılmaktadır.
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları doğrultusunda, 2024 yılı itibariyle 932 gerçek ve tüzel kişiye aykırı filleri dolayısıyla 467 milyon 378 bin 278 TL, 2023 yılı ve 11 Haziran 2024 yılı tarihleri arasında ise toplamda 10 bin 306 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 1 milyar 267 milyon 446 bin 715 TL idari para cezası uygulanmıştır.
TİCARİ REKLAMLAR DA MERCEK ALTINDA
Tüketicilerimiz sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının ticari reklam ve haksız ticari uygulama vasıtasıyla zedelememesi hususunda tüm mecralarda yayınlanan ticari uygulamaları denetlemekle yetkili tek idari organ Reklam Kurulu tarafından 9 bin 687 dosya karar bağlanarak 107 milyon 333 bin 510 TL idari para cezası uygulanmıştır.
SIFIR TOLERANS
Ticaret Bakanlığı'nın sorumluluğunda bulunan tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ve deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli bir şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla 'güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' ilkesiyle piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sürdürülmekte olup, yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ile sorumluluğumuzdaki ürün gruplarında 2011 yılında yüzde 32 olan güvensizlik oranı yüzde 1,7'ye kadar gerilemiştir. Bu kapsamda, 3 bin 499 firma denetlenmiş, 11 milyon 913 bin 407 TL idari para cezası yaptırımı uygulanmıştır.
2023 YILI BAŞINDAN 11 HAZİRAN 2024'E KADAR KESİLEN CEZA
Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın huzur ve refahını öncelikle temel prensibimiz olarak kabul ederek, personellerimizin fedakarca çalışmaları sayesinde hem ticaret hayatımızın düzenli bir işleyişini tesis etme noktasında hem de bireysel olarak vatandaşlarımızın haklarının korunması hususunda Genel Müdürlüklerimiz, 81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerimiz başta olmak üzere İç Ticaret birimlerimizce 116 bin 262 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 2023 yılı başından itibaren 11 Haziran 2024 tarihi geçerli olmak üzere 2 milyar 331 milyon 949 bin 69 TL idari para cezası uygulanmıştır.