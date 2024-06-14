Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat ve stokçuluğa darbe! Fırsatçılık yapanlara 2 milyar 331 milyonluk ceza

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Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadeleye devam eden Ticaret Bakanlığı iç ticaret birimlerinin denetleme çalışmaları kapsamında, 2 milyar 331 milyon 949 bin 69 TL idari para cezası uyguladı. Bakanlığın yaptığı açıklamada otomotiv, emlak ve kuyum sektörü başta olmak üzere 42 bin 127 gerçek ve tüzel kişiye idari yaptırım uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, fahiş fiyat ve stokçuluk fiillerini engellemek, vatandaşların ticari etiğe uygun olmayan davranışlar sonucu beslenme, barınma, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılama hususunda mağduriyetlerini bitirmek adına denetimlerin devam ettiği vurgulandı. İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, merkez ve taşra teşkilatının koordinasyon içerisinde toplumsal refahı sağlamak ve haksız kazanç eylemlerini engelleyerek adaletli bir piyasa tesisi sağlamak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Ticaret bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğünce otomotiv, emlak ve kuyum sektörü başta olmak üzere stokçuluk ve fahiş fiyat denetimleri yapılarak, idari yaptırımlar uygulandığı belirterek denetimler ve kesilen cezalar hakkında şu bilgileri verdi: