Borsa İstanbul yükselişe geçti: Kazandıran ve kaybettiren sektörler | 14 Haziran BIST 100 son durum

BORSA İSTANBUL'DA KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER

Bankacılık endeksi yüzde 1,87 ve holding endeksi yüzde 1,71 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,36 ile iletişim olurken, tek kaybettiren yüzde 0,18 ile elektrik oldu.