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Kamu işçisi ikramiyeleri kaç TL oldu? 14 Haziran İlave tediye 1. taksit ödemeleri yattı mı? Taşeron, 4D'li işçi 13 günlük tediye ödeme tarihleri!

2024 yılı ilave tediye ödemeleri için beklenen günler geldi çattı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, 6772 sayılı Kanun kapsamında çalışan kamu işçilerine yapılacak ek ödemelerin tarihleri netlik kazandı. İlave tediye ödemeleri, Haziran ayında iki aşamada gerçekleştirilecek.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 14:41 Güncelleme 15 Haziran 2024, 14:41
Kamu işçisi ikramiyeleri kaç TL oldu? 14 Haziran İlave tediye 1. taksit ödemeleri yattı mı? Taşeron, 4D’li işçi 13 günlük tediye ödeme tarihleri!

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Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 6772 sayılı Kanun kapsamında çalışan işçilere yapılacak ilave tediye ödemelerinin tarihlerini netleştirdi. İşte vatandaşlar tarafından merakla beklenen ilave tediye ödeme takvimi...

İLAVE TEDİYE ÖDEME GÜNÜ BELLİ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran tarihinde ödenecek.

İKİNCİ ÖDEMELER ARALIK AYINDA YAPILACAK

Karara göre; bu kapsamdaki kamu işçilerine verilecek ilave tediyenin diğer yarısı ise 13 Aralık tarihinde verilecek.

TEDİYE NE DEMEK?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.

KAMU İŞÇİSİ NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Kamu işçisine ödenecek tediye maaşa göre farklılık gösterecek.

İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmayacak.

Alınan ücretin 30 güne bölünmesi sonrasında çıkan tutarın 13 ile çarpılması yaklaşık ödeme tutarını verecektir.

Vergi indirimleri dahil en düşük kamu ikramiyesi 8 bin lira civarında olacak.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLECEK?

Tediyeden kadrolu taşeronlar, kamu işçileri ve 4D'li sürekli işçiler yararlanabilecek.

Belediyelerde taşeron olarak çalışırken belediye şirketlerine geçirilen işçiler ise ilave tediye uygulamasından yararlanamayacak.

İLAVE TEDİYE HACZEDİLEBİLİR Mİ?

Yargıtay kararına göre ilave tediyenin haczedilmesi mümkün değildir. Damga vergisine tabi olan ikramiyelerden sigorta primi kesinti de yapılabiliyor.

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