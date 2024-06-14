İlaçlar aile hekiminden

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, raporlu hastaların ilaca erişimlerini kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini duyurdu. Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını bin 858'e çıkardıklarını belirten Bakan Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun vatandaşlarımıza atacağı SMS'ler ile hangi ilaçların bu kapsama dahil olacağını bilgilendireceğiz" ifadesini kullandı. Kapsama giren ilaçlara, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.

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