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150 bin TL faizsiz kredinin ikinci ödemesine bayram ayarı! Bugün hesaplarda! Aile ve Gençlik Fonu'na nasıl başvurulur?

Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşa yapılan birçok destek ödemesini öne çeken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama daha geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş evlenmek isteyen gençlere verilen Aile Gençlik Fonu ikinci etap ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatacağını duyurdu. Peki 150 bin TL faizsiz kredi desteği geri ödemesi ne zaman? Aile Gençlik Fonu'na nasıl başvurulur? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 17:06 Güncelleme 14 Haziran 2024, 17:06
150 bin TL faizsiz kredinin ikinci ödemesine bayram ayarı! Bugün hesaplarda! Aile ve Gençlik Fonu’na nasıl başvurulur?

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması için Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını anımsatarak, aile kurmayı her daim teşvik ettiklerini, aileleri güçlendirmeyi ana hedefleri olarak belirlediklerini belirtti.

Bakan Göktaş, projeyle gençlerin evlilik sürecinde sağlıklı bir adım atmalarını ve mutlu aile hayatı kurmalarını desteklediklerinin altını çizdi.

Projeye başvuruların 15 Şubat itibarıyla "www.aile.gov.tr" adresi üzerinden alınmaya başlandığını hatırlatan Göktaş, başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sağladıklarının bilgisini verdi.

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na bugün itibarıyla 9 bin 992 çiftin başvurduğunu belirterek, şartları sağlayan 2 bin 976 çifte evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiklerini bildirdi.

1203 ÇİFTE MİLYONLUK ÖDEME
Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençleri yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz projenin pilot uygulamasını deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da gerçekleştiriyoruz. Desteğimizde ilk ödemeyi eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15 ile 30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimizin hesaplarına yatırmıştık. İkinci etap ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Mayıs ayı içerisinde resmi nikahlarını gerçekleştiren 1203 çiftimize 180 milyon 450 bin lira ödeme yapacağız."

Fona başvuran ve şartları sağlayan çiftlere peyderpey ödemeleri gerçekleştireceklerini belirten Göktaş, bu desteği ilerleyen süreçte tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ HANGİ İLLERE VERİLİYOR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Projenin ilk defa uygulanacak olması nedeniyle pilot illerin belirlenmesinde depremin etkilediği alan genişliği göz önünde bulundurularak Adıyaman, Gaziantep (Sadece Islahiye ve Nurdağı ilçeleri), Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde başlatılması planlanmıştır." ifadesini kullandı.

Göktaş, pilot uygulama sonrasında gerçekleştirilecek değerlendirme ile öncelikli olarak depremden etkilenen diğer iller olmak üzere ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),

Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.

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