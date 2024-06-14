150 bin TL faizsiz kredinin ikinci ödemesine bayram ayarı! Bugün hesaplarda! Aile ve Gençlik Fonu’na nasıl başvurulur?

Fona başvuran ve şartları sağlayan çiftlere peyderpey ödemeleri gerçekleştireceklerini belirten Göktaş, bu desteği ilerleyen süreçte tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti. 150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ HANGİ İLLERE VERİLİYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Projenin ilk defa uygulanacak olması nedeniyle pilot illerin belirlenmesinde depremin etkilediği alan genişliği göz önünde bulundurularak Adıyaman, Gaziantep (Sadece Islahiye ve Nurdağı ilçeleri), Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde başlatılması planlanmıştır." ifadesini kullandı.

Göktaş, pilot uygulama sonrasında gerçekleştirilecek değerlendirme ile öncelikli olarak depremden etkilenen diğer iller olmak üzere ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı. EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak), Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak, Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.