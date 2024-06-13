PTT’den emeklilere yüzde 20 indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin kargo gönderiminde emeklilere yönelik yüzde 20 indirim kampanyası başlattığını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024'ün 'Emekliler Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatan Uraloğlu, "Trenlerde ve şehirlerarası otobüslerde emeklilerimize yönelik indirim kampanyalarına devam ediyoruz. Şimdi de PTT tarafından emekli vatandaşlarımıza yönelik standart taşıma ve adrese teslim hizmetlerde ayda en fazla 5 adet olmak üzere yurtiçi varışlı kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim kampanyası başlattık. Kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlarımız, PTT iş yerlerine gelerek TC kimlik numaralarını ibraz etmeleri halinde indirimden faydalanabilecek" dedi. Uraloğlu, emeklilerin kampanya ile ilgili detaylı bilgilere PTT'nin resmi internet sitesi 'www.ptt.gov.tr' üzerinden veya PTT iş yerlerinden ulaşabileceklerini kaydetti.

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