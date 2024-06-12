Z kuşağı iş hayatında yeni trendler ortaya çıkardı! Firmalar 50 yaş üstü istihdama yöneldi

Tüm dünyada çalışma hayatı kurallarını sarsan Z kuşağının haftada 4 gün, günde 6 saat çalışmak istemesi, hibrit ve uzaktan çalışmaya sıcak bakması iş dünyasında yeni bir trendi ortaya çıkardı.

İŞ DÜNYASI 50 YAŞ ÜZERİ İSTİHDAMA ÖNEM VERMEYE BAŞLADI Z kuşağı ile bir türlü kurulamayan bağ ve yetişmiş eleman sıkıntısı hemen her alanda hissedilince iş dünyası 50 yaş ve üzeri istihdamına önem vermeye başladı.

Bu yaş grubundaki kişiler, tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde firmalar için vazgeçilmez hale geliyor. Ücretler de geçmiş yıllara oranla 2-3 kata varan oranlarda artmış durumda. Uzmanlar, 50 yaş üzeri çalışanların tercih edilme sebeplerinin başında işe sadakat ve yüksek iş ahlaklarının geldiğini belirtiyor. Bu yaş grubundaki çalışanların genç kuşaklara mentorluk yapabilme yetenekleri de işverenler için büyük bir avantaj sağlıyor.

İSTATİSTİKLERE YANSIYOR

Şirketlerin istihdam politikalarındaki trend, istatistiklere de yansımaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 Yaşlılar Araştırması'nda yer alan verilere göre, işgücüne katılma oranı yaşlı nüfus için 2019'da yüzde 12 iken 2023'te yüzde 12.2 oldu.