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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Türkiye'ye yatırım açıklaması: Önde gelen ülke olmaya devam edeceğiz

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) Başkanı Jin Liqun ile görüşen Hazine ve Altyapı Bakanı Mehmet Şimşek, "Güçlü ekonomi programımızla uluslararası finansal kuruluşların yatırım yaptığı önde gelen ülkelerden olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 13:19 Güncelleme 12 Haziran 2024, 13:19
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Türkiye’ye yatırım açıklaması: Önde gelen ülke olmaya devam edeceğiz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AAYB Başkanı Jin Ligun ile bakanlıkta yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"ÖNDE GELEN ÜLKE OLACAĞIZ"
Şimşek, "Kurucu üyesi olduğumuz AAYB Başkanı Sayın Jin Liqun'u bakanlığımızda ağırladık. Kalkınma önceliklerimize destek veren banka, kurulduğu 2016'dan bu yana ülkemize 4,5 milyar dolar finansman sağlamıştır. Görüşmede önümüzdeki 3 yılı kapsayan AAYB'nin ilk ülke programı hazırlıklarını başlattık. Güçlü ekonomi programımızla uluslararası finansal kuruluşların yatırım yaptığı önde gelen ülkelerden olmayı sürdüreceğiz" dedi.

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