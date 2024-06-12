Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Türkiye’ye yatırım açıklaması: Önde gelen ülke olmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AAYB Başkanı Jin Ligun ile bakanlıkta yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"ÖNDE GELEN ÜLKE OLACAĞIZ"

Şimşek, "Kurucu üyesi olduğumuz AAYB Başkanı Sayın Jin Liqun'u bakanlığımızda ağırladık. Kalkınma önceliklerimize destek veren banka, kurulduğu 2016'dan bu yana ülkemize 4,5 milyar dolar finansman sağlamıştır. Görüşmede önümüzdeki 3 yılı kapsayan AAYB'nin ilk ülke programı hazırlıklarını başlattık. Güçlü ekonomi programımızla uluslararası finansal kuruluşların yatırım yaptığı önde gelen ülkelerden olmayı sürdüreceğiz" dedi.