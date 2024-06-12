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Le Monde’dan THY ve İstanbul Havalimanı’na övgü

Fransız gazetesi Le Monde, Türk Hava Yolları (THY) ve İstanbul Havalimanı'nı övdü. "Ulusal hava yolu şirketi THY'nin elde ettiği sonuçlar görülmemiş boyutlara ulaştı" ifadesine yer verilen haberde, "1933'te kurulan THY, küresel havacılık sektöründe önemli bir aktör haline gelerek başlıca Avrupalı ve Körfez hava yolu şirketlerine karşı önemli bir rakip oldu" denildi, bunun, Türkiye'nin 'etkili kalkınma stratejisinin sonucu' olduğu vurgulandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Haziran 2024 Güncelleme 12 Haziran 2024, 07:01
Le Monde’dan THY ve İstanbul Havalimanı’na övgü

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Fransız gazetesi Le Monde, Türk Hava Yolları (THY) ve İstanbul Havalimanı'nı övdü. "Ulusal hava yolu şirketi THY'nin elde ettiği sonuçlar görülmemiş boyutlara ulaştı" ifadesine yer verilen haberde, "1933'te kurulan THY, küresel havacılık sektöründe önemli bir aktör haline gelerek başlıca Avrupalı ve Körfez hava yolu şirketlerine karşı önemli bir rakip oldu" denildi, bunun, Türkiye'nin 'etkili kalkınma stratejisinin sonucu' olduğu vurgulandı. İstanbul Havalimanı'nın 2018'deki açılışından bu yana Avrupa'nın en işlek havalimanı haline geldiğine dikkat çekilen haberde, Türkiye'nin bu anlamda 'yeni bir küreselleşme merkezi' olarak görüldüğü değerlendirmesi yapıldı.

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