Kısa çalışma ödeneğinin şartları yeniden belirlendi. Buna göre; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, salgın gibi zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılmasını talep eden işveren SGK'ya başvuracak. Kısa çalışma süresi işyerinin haftalık normal çalışma süresinin üçte birinden az olamayacak. Zorlayıcı sebep tanımına 'işyerinin fiziken doğrudan olumsuz etkilendiği' ifadesi eklendi. Afetlerden doğrudan etkilenen işyerlerinin başvurularında SGK Yönetim Kurulu kararı aranmayacak. Afetten doğrudan olumsuz etkilenmediği halde nakit darlığı, pazar daralması gibi sebeplerle kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak amacıyla yapılan başvurular doğrudan reddedilecek. Sigortalının kısa çalışma ödeneği alabilmesi için son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son üç yılda en az 450 gün sigortalı çalışması gerekecek.

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