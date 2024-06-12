Kademeli emeklilik gelecek mi? Bağ-Kur prim affı, 3600 ek gösterge, taşeron 4D’liye kadro! 58-60 yaş sınırı... Torba yasa müjdeleri peş peşe sıralandı

Enflasyon tahminlerine göre artışın memur emeklilerinde yüzde 20, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 25 seviyelerinde olması bekleniyor. Ancak bu artışın yanı sıra ek iyileştirmeler de bekleniyor.

Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Bu kapsamda ilk ele alınacak konulardan biri taban aylık. Halen 10 bin lira olan taban aylığın Temmuz'da artırılması bekleniyor.

Bu artışın da en az yüzde 25 olabileceği konuşuluyor. Eğer taban aylık yüzde 25 artarsa 12 bin 500 liraya çıkacak. Tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri de yüzde 25 artmış olacak.

İkinci formül ise refah payı. Hem geçtiğimiz yıl hem bu yıl uygulanan refah payı ile SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin zam oranlarının eşitlenmesi gündemde.

Bu formül ile memur emeklilerinin zam oranı refah payı verilerek SSK ve Bağ-Kur'lularla eşitlenebilir. Bu durumda tüm emeklilerin kök aylıkları yüzde 25 artırılabilir. Bunun yanı sıra tüm emeklilere refah payı uygulanması da mümkün. Bu durumda tüm emeklilerin zam oranı eşitlenecek. Örneğin; tüm emeklilerin kök aylıklarına yüzde 30 zam yansıtılabilecek.

Eğer emeklilere ek iyileştirme kararı alınırsa, bu düzenlemenin Meclis tatile girmeden önce yasalaştırılması için harekete geçilecek. Karar alındıktan sonra torba tasarıyla düzenleme hızla yasalaştırılacak. Temmuz ayında da uygulamaya alınacak.