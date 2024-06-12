Kademeli emeklilik gelecek mi? Bağ-Kur prim affı, 3600 ek gösterge, taşeron 4D’liye kadro! 58-60 yaş sınırı... Torba yasa müjdeleri peş peşe sıralandı

Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
Enflasyon tahminlerine göre artışın memur emeklilerinde yüzde 20, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 25 seviyelerinde olması bekleniyor. Ancak bu artışın yanı sıra ek iyileştirmeler de bekleniyor.
Bu kapsamda ilk ele alınacak konulardan biri taban aylık. Halen 10 bin lira olan taban aylığın Temmuz'da artırılması bekleniyor.
Bu artışın da en az yüzde 25 olabileceği konuşuluyor. Eğer taban aylık yüzde 25 artarsa 12 bin 500 liraya çıkacak. Tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri de yüzde 25 artmış olacak.
İkinci formül ise refah payı. Hem geçtiğimiz yıl hem bu yıl uygulanan refah payı ile SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin zam oranlarının eşitlenmesi gündemde.
Bu formül ile memur emeklilerinin zam oranı refah payı verilerek SSK ve Bağ-Kur'lularla eşitlenebilir. Bu durumda tüm emeklilerin kök aylıkları yüzde 25 artırılabilir. Bunun yanı sıra tüm emeklilere refah payı uygulanması da mümkün. Bu durumda tüm emeklilerin zam oranı eşitlenecek. Örneğin; tüm emeklilerin kök aylıklarına yüzde 30 zam yansıtılabilecek.
Eğer emeklilere ek iyileştirme kararı alınırsa, bu düzenlemenin Meclis tatile girmeden önce yasalaştırılması için harekete geçilecek. Karar alındıktan sonra torba tasarıyla düzenleme hızla yasalaştırılacak. Temmuz ayında da uygulamaya alınacak.
MEMURLARA EK GÖSTERGE
Beklenen tek düzenleme bu değil. Önümüzdeki dönemde memurlara ilişkin 3600 ek gösterge düzenlemesinin de torba yasa tasarısıyla Meclis'e taşınması söz konusu olacak. Önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri bu düzenlemeden faydalanabilecek.
Yaklaşık 500 bini aşkın kişiyi ilgilendiren düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte kapsamdaki emekli memurların aylıkları artacak, çalışan memurların ise hem emekli ikramiyeleri hem de emekli aylıkları yükselecek
ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK
Yine gündemdeki önemli düzenlemelerden biri de Bağ-Kur'lulara ilişkin. Hazırlığı başlayan ve bu yıl içinde Meclis'e taşınması beklenen düzenlemeyle 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Küçük esnaf, bu düzenlemeyle 1800 gün kazanacak.
Düzenlemenin kapsamı çalışmaların tamamlanmasıyla belli olacak. Burada düzenlemeden yararlanacak küçük esnafın kapsamına '10 ve daha az kişi çalıştıran'ların girmesi bekleniyor. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek.
Bu durumda EYT'li esnaf 7200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) tamamlaması gerekecek.
EV HANIMLARINA KOLAY EMEKLİLİK
Ev hanımlarına sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için yeni düzenleme yapılacak. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak.
Mevcut asgari ücret üzerinden en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş olurken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle bu tutarın 2 bin 133 lira 60 kuruşunu devlet karşılayacak. Ev hanımları aylık 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek.