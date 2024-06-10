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İşsizlik düşüyor! TÜİK nisan ayı verilerini açıkladı

Son dakika haberleri... İşsizlik oranı düşmeye devam ediyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Oran geçen yılın aynı ayına göre ise 1,5 puan azaldı.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 10:05 Güncelleme 10 Haziran 2024, 10:52
İşsizlik düşüyor! TÜİK nisan ayı verilerini açıkladı

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Türkiye'de işsizlik oranı düşmeye devam ediyor.

İŞSİZLİK YÜZDE 8.5
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, nisanda bir önceki aya kıyasla 18 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,5 puan azaldı.

KADINLARDA VE ERKEKLERDE İŞSİZLİK ORANI
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,2, kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 19,1 olduğu hesaplandı.

Verilere göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Ay/Yıl

2022

2023

 2024

Ocak

11,1

9,6

 9

Şubat

10,7

10

 8,6

Mart

11,1

10

 8,6

Nisan

10,8

10

 8,5

Mayıs

10,8

9,5

Haziran

10,4

9,5

Temmuz

10,2

9,4

Ağustos

9,8

9,2

Eylül

10,1

9,1

Ekim

10,3

8,6

Kasım

10,1

9

Aralık

10,3

8,8

İŞ GÜCÜ İSTATİSTİKLERİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, nisanda bir önceki aya göre 1000 kişi azalarak 32 milyon 618 bine geriledi. İstihdam oranı ise 0,1 puan gerileyerek yüzde 49,5 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 18 bin kişi azalarak 35 milyon 661 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 36,6 olarak belirlendi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, nisanda aylık bazda 0,6 saat artarak 44,3 saat olarak kayıtlara geçti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, nisanda aylık bazda 3,1 puan artarak yüzde 27,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,7 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,1 olarak tahmin edildi.

İŞ GÜCÜ GÖSTERGELERİ
Türkiye genelinde nisan ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın
Nüfus (bin kişi) 65.834 32.580 33.254
İş gücü (bin kişi) 35.661 23.493 12.167
İstihdam (bin kişi) 32.618 21.807 10.812
İşsiz (bin kişi) 3.042 1.687 1.356
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.173 9.087 21.086
İş gücüne katılma oranı (yüzde) 54,2 72,1 36,6
İstihdam oranı (yüzde) 49,5 66,9 32,5
İşsizlik oranı (yüzde) 8,5 7,2 11,1
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) 14,5 12,2 19,1

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