İşsizlik düşüyor! TÜİK nisan ayı verilerini açıkladı

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, nisanda bir önceki aya göre 1000 kişi azalarak 32 milyon 618 bine geriledi. İstihdam oranı ise 0,1 puan gerileyerek yüzde 49,5 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 19,1 olduğu hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 18 bin kişi azalarak 35 milyon 661 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 36,6 olarak belirlendi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, nisanda aylık bazda 0,6 saat artarak 44,3 saat olarak kayıtlara geçti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, nisanda aylık bazda 3,1 puan artarak yüzde 27,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,7 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,1 olarak tahmin edildi.

İŞ GÜCÜ GÖSTERGELERİ

Türkiye genelinde nisan ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle: