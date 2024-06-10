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Yatırımcıların göz bebeği Türkiye! 2 ay ayda 1 trilyonluk artış

Son 2 ayda 30 milyar doların üstünde yabancı girişi olurken, net rezervler 50 ay sonra pozitife döndü. TL mevduatın 1 trilyon lira arttığı bu dönemde, döviz hesaplarındaki çözülme 20.2 milyar dolara ulaştı.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 07:01 Güncelleme 10 Haziran 2024, 07:32
Yatırımcıların göz bebeği Türkiye! 2 ay ayda 1 trilyonluk artış

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Ekonomik programın uygulanmasındaki ve Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeledeki kararlılığı, gerek yerli gerekse yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisini zirveye taşıdı.

TÜRKİYE YATIRIMCILARIN GÖZ BEBEĞİ
Kredi derecelendirme kuruluşlarının devam etmesi beklenen not artırımları, Türkiye'nin gri listeden çıkışı için başlayan geri sayım, risk primindeki düşüş ve ekonomideki dengelenme sürecine rağmen korunan büyüme performansı, Türkiye'yi yerel seçimlerin ardından yatırımcıların göz bebeği haline getirdi. Rezervlerdeki hızlı toparlanmayla birlikte dövizden çıkış son sürat devam ederken, TL mevduat ile Türk tahvillerine geçiş son sürat devam ediyor.

2 AYDA 1 TRİLYON LİRA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre 25 Mart'ta 8.7 trilyon lira olan TL mevduat toplamı, 4 Haziran itibarıyla 9.7 trilyon liraya çıktı. TL mevduatta 2 ayda yaşanan artış 1 trilyon lira oldu. Yerel seçimler öncesindeki 2 aylık dönemde ise TL mevduat 200 milyar lira azalmıştı. Yatırımcıların hızla TL'ye geçmesinin etkisiyle TL'nin mevduattaki payı da yüzde 41.5'ten 48.1'e çıktı.

20.2 MİLYAR DOLAR BOZDURULDU
Yatırımcıların TL mevduata geçtiği yerel seçimlerin ardından geçen 2 aylık süreçte, döviz tevdiat hesaplarında ise rekor çözülme yaşandı. BDDK verilerine göre 25 Mart'ta 212.8 milyar dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 4 Haziran'da 192.6 milyar dolara indi. Döviz hesaplarında yaşanan düşüş 20.2 milyar dolar oldu. Bu dönemde bireysel döviz hesapları 9.5 milyar dolar, şirketlere ait hesaplar ise 10.7 milyar dolar azaldı. Dövizin toplam mevduattaki payı yüzde 43.8'den 38.6'ya geriledi.

KKM'DE DÜŞÜŞ HIZ KESMİYOR
Ekonomi yönetiminin kademeli olarak sona erdirmeyi planladığı kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında da kesintisiz düşüş 41 haftaya ulaştı. 18 Ağustos 2023'te 3.4 trilyon lira olan KKM'nin büyüklüğü 31 Mayıs 2024 itibarıyla 2 trilyon 124 milyara indi. KKM'nin 29 Mart 2024'te yüzde 14.7 olan toplam mevduattaki payı 31 Mayıs'ta yüzde 13.3'e indi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cuma günü düzenlenen İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış bizim önemli bir önceliğimizdi ama başından söyledik, dedik ki 'piyasayı bozmadan, piyasada sorun yaratmadan çıkacağız'. Ve gerçekten çıkıyoruz" dedi.

30 MİLYAR DOLAR YABANCI GİRİŞİ
Yabancı yatırımcıların yerel seçimler sonrası Türk varlıklarına artan ilgisi de hız kesmeden devam ediyor. 29 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında tahvil-bono piyasasına 7.5 milyar dolar, yurtdışı piyasa kaynaklı 2.8 milyar dolar ve swap kanalıyla da 20 milyar dolar yabancı girişi gerçekleşti. Böylece 2 ayda toplam 30 milyar doların üzerinde yabancı girişi oldu.

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