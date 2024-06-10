Yatırımcıların göz bebeği Türkiye! 2 ay ayda 1 trilyonluk artış

20.2 MİLYAR DOLAR BOZDURULDU

Yatırımcıların TL mevduata geçtiği yerel seçimlerin ardından geçen 2 aylık süreçte, döviz tevdiat hesaplarında ise rekor çözülme yaşandı. BDDK verilerine göre 25 Mart'ta 212.8 milyar dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 4 Haziran'da 192.6 milyar dolara indi. Döviz hesaplarında yaşanan düşüş 20.2 milyar dolar oldu. Bu dönemde bireysel döviz hesapları 9.5 milyar dolar, şirketlere ait hesaplar ise 10.7 milyar dolar azaldı. Dövizin toplam mevduattaki payı yüzde 43.8'den 38.6'ya geriledi.

KKM'DE DÜŞÜŞ HIZ KESMİYOR

Ekonomi yönetiminin kademeli olarak sona erdirmeyi planladığı kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında da kesintisiz düşüş 41 haftaya ulaştı. 18 Ağustos 2023'te 3.4 trilyon lira olan KKM'nin büyüklüğü 31 Mayıs 2024 itibarıyla 2 trilyon 124 milyara indi. KKM'nin 29 Mart 2024'te yüzde 14.7 olan toplam mevduattaki payı 31 Mayıs'ta yüzde 13.3'e indi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cuma günü düzenlenen İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış bizim önemli bir önceliğimizdi ama başından söyledik, dedik ki 'piyasayı bozmadan, piyasada sorun yaratmadan çıkacağız'. Ve gerçekten çıkıyoruz" dedi.

30 MİLYAR DOLAR YABANCI GİRİŞİ

Yabancı yatırımcıların yerel seçimler sonrası Türk varlıklarına artan ilgisi de hız kesmeden devam ediyor. 29 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında tahvil-bono piyasasına 7.5 milyar dolar, yurtdışı piyasa kaynaklı 2.8 milyar dolar ve swap kanalıyla da 20 milyar dolar yabancı girişi gerçekleşti. Böylece 2 ayda toplam 30 milyar doların üzerinde yabancı girişi oldu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN