Emekliye 3’lü zam: Maaş, ek ödeme, promosyon...

Milyonlarca emeklinin gözü gelirlerin artacağı Temmuz ayına çevrildi. Temmuz'da SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri ve promosyonları da yükselecek. Zam oranları Temmuz başında belli olacak. Üstelik artışın ek iyileştirmeyle desteklenmesi de gündemde. Bu artışlar aynı ay maaşlara yansırken, her ay verilen ek ödemeler de yükselecek. Ayrıca pek çok emekli de daha yüksek promosyon imkanı elde edecek. İşte detayları…

MAAŞLAR DEĞİŞİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminine göre artışın SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 25.86, memur emeklilerinde yüzde 20.39 çıkması bekleniyor. Buna ilaveten ek iyileştirme de gündemde. Bu kapsamda refah payı ve taban aylık artışı masaya yatırılacak. Eğer geçen yıl ve bu yıl olduğu gibi refah payı uygulanırsa emeklilerin kök aylıklarına yansıtılan zam oranı daha da büyüyecek. Taban aylıkta artış yapılması halinde de kök aylığa Temmuz zammı yansıtılacak. Hesaplanan yeni kök aylık ve ek ödemenin toplamı yeni taban aylıktan az ise emeklinin ödemesi yeni taban aylığa tamamlanacak. Burada halen 10 bin lira olan taban aylığın en az 12 bin 500 lira seviyelerine çıkarılabileceği konuşuluyor.

EK ÖDEMELER DE ARTACAK

Emekliler bir artışı da ek ödemelerde görecek. Tüm emekliler her ay aylıklarının yüzde 4'ü, 5'i oranında ek ödeme alıyor. Vergi iadesinin yerini alan ek ödeme, bu yılın ilk yarısında 7 bin 135 liranın altındaki kök aylıklarda yüzde 5, üstündekilerde yüzde 4 olarak uygulanıyordu. Bu sınır yılın ikinci yarısında yükselecek. Tahminlere göre 8 bin 590 lira seviyelerine çıkacak. Kök aylığı bu tutarın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme yansıtılacak. Ayrıca Temmuz'da tüm emeklilerin ek ödeme tutarları yeni kök aylıklardan hesaplanacağı için artacak. Örneğin; 20 bin lira maaşı olan bir emekli aylık 800 lira ek ödeme alıyorken, Temmuz'da zam yüzde 25.86 olursa maaşı 25 bin 172 liraya, ek ödemesi bin 6 liraya çıkacak. Emekli 20 bin 800 lira alıyorken, geliri 26 bin 178 liraya yükselecek.

YENİ PROMOSYON

Temmuz'da artacak maaşlar pek çok emeklinin banka promosyonunu da yükseltecek. Promosyon tutarları '10 bin liranın altı', '10 bin-14 bin 999 lira arası', '15 bin-19 bin 999 lira arası' ve '20 bin lira ve üzeri' şeklindeki 4 maaş dilimine göre farklılık gösteriyor. Temmuz zammı pek çok emekliye bir üst maaş diliminin promosyon tutarından yararlanma yolunu açacak. Örneğin; maaşı 17 bin lira olan bir emekli '15 bin-19 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen promosyonu alabiliyor. Bu da en az 10 bin, en çok 15 bin 500 lira oluyor. Temmuz zammıyla bu emeklinin aylığı 20 bin lirayı geçecek. Bu emekli en üst aylık dilimi için belirlenen promosyonu alabilecek. Yani en az 12 bin, en çok 18 bin lira promosyon imkanı doğacak. Ayrıca Temmuz'da maaşların artmasıyla bankaların promosyon kampanyalarının daha da hareketlenmesi bekleniyor. Halen en çok 18 bin lira promosyon alınabilirken, bu seviyelerin yeni kampanyalarla 20 bin lira seviyelerine ulaşacağı beklentileri bulunuyor.

Yasal Uyarı: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.