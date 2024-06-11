Türk girişimleri dünya sahnesine çıkıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten 5 kalkınma ajansı, 100'den fazla Türk teknoloji girişimini ABD, Finlandiya, Katar ve Portekiz'deki uluslararası etkinliklere taşıyacak. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) iş birliği ile Türk teknoloji girişimcileri, Web Summit, Slush, CES ve Web Summit Qatar'da yerlerini alacak. Lizbon, Helsinki, Doha ve Las Vegas'ta gerçekleştirilecek uluslararası etkinlikler, sektörün yeni pazarlar keşfetmesine de olanak sağlayacak.

SON TARİH 30 HAZİRAN

Etkinliklerde yer almak isteyen girişimciler, 5 kalkınma ajansının internet sitelerinde paylaşılan şartları inceleyerek başvurularını 30 Haziran günü saat 24.00'a kadar iletebilecek. Başvuru sonuçları ise yine 5 kalkınma ajansının internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.



BAŞVURU ŞARTLARI

Etkinliklere katılım sağlayabilmek için start-up'ların, Türkiye'de kayıtlı olma, küresel piyasaları hedefleme ve etkinliğe ait özel şartları karşılama koşullarını yerine getirmeleri gerekiyor. İngilizce olarak doldurulması gereken başvuru formunda start-up'a dair resmi bilgiler, start-up profili, ürün bilgileri, küresel piyasalar için strateji, start-up katılımcı ekibine ilişkin bilgiler ve girişimi anlatan maksimum 1.5 dakikalık İngilizce tanıtım videosuna yer verilmesi talep ediliyor.