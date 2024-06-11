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Üreticilere ihracat fırsatı

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mayıs’ta 52.8’e yükseldi. Endeks, ihracat pazarlarında talep koşullarının aylık bazda belirgin şekilde güçlendiğine işaret ederken, iyileşme üst üste 4’üncü ay hızlanarak Nisan 2023’ten bu yana en yüksek oranda gerçekleşti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Haziran 2024 Güncelleme 11 Haziran 2024, 07:01
Üreticilere ihracat fırsatı

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Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Mayıs 2024 sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Nisan'da 52.3 olan endeks, Mayıs'ta 52.8'e yükseldi. Endeks, ihracat pazarlarında talep koşullarının aylık bazda belirgin bir şekilde güçlendiğine işaret ederken, iyileşme üst üste 4'üncü ay hızlanarak Nisan 2023'ten bu yana en yüksek oranda gerçekleşti.

ABD'DE 16 AYDIR ARTIYOR
Türkiye'nin imalat sanayi ihracatındaki yüzde 8'e yakın payıyla en büyük dış pazar konumunda bulunan Almanya'nın ekonomik aktivitesi, Mayıs'ta son bir yıldır ilk kez büyüme kaydetti. İtalya, İspanya ve Hollanda gibi diğer önemli Euro Bölgesi ekonomilerinde de üretim genişleme eğilimini sürdürdü. Türk imalat sanayi ihracatının yüzde 6'sının gerçekleştiği ABD'de ekonomik aktivite üst üste 16 ay artış gösterdi, büyüme Nisan 2022'den bu yana en yüksek hıza ulaştı. Endeks kapsamında takip edilen tüm ülkeler içerisinde, ekonomik aktivitedeki en güçlü artış Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ölçüldü.

EK FIRSATLAR DOĞABİLİR
Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt gibi diğer bazı Orta Doğu ülkelerinin de üretiminde keskin artışlar gözlendi. S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şu değerlendirmeyi yaptı: "Almanya'da üretimin yeniden genişlemeye geçmesi, uluslararası pazar koşullarının iyileşme eğiliminde olduğu algısını destekliyor. Bu durum, önümüzdeki aylarda yurt dışından daha fazla yeni sipariş almak açısından Türk imalatçılarına ek fırsatlar sağlayabilir. Ayrıca, sektörün diğer bazı önemli ihracat pazarlarında da ekonomik aktivitenin belirgin bir şekilde artış kaydettiği görülüyor."

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