Siber güvenlikte ’fikirler’ geleceği yazacak

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yürüttüğü Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi bünyesinde başlatılan FİDE Girişimcilik ve Sektörel Gelişim Projesi kapsamında fikir yarışmaları yapılıyor. Sektör otoriteleri, önde gelen firmaların temsilcileri, akademisyenlerden oluşan jüri ve mentörlerin değerlendirmeleriyle yapılacak yarışmalarda her odak alanında dereceye giren ilk 3 proje, avantajlardan yararlanma fırsatı elde edecek.

MENTÖR VE FİNANS DESTEĞİ

FİDE Projesi'nin en güçlü yanlarından biri olarak, projelerin ihtiyaç duyduğu teknik danışmanlık ve ürün yol haritalarının hazırlanmasında girişimcilerin yanında yer alan mentör heyeti görülüyor. Ayrıca, finansmana erişim konusunda sağlanan destekler ve geniş yatırımcı havuzu girişimcilere fırsatlar sunuyor.

Proje heyeti, ticarileşme süreçlerinde girişimcilere rehberlik ediyor. Yeterli olgunluğa erişen projeler, Savunma Sanayii Başkanlığı projelerinde öncelik kazanıyor. Global pazar analizleri ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda bulut bilişim güvenliği, dijital para güvenliği, tedarik zinciri güvenliği, hava sistemleri ve uzay güvenliği, otonom araç güvenliği, siber güvenlikte yapay zeka, IoT güvenliği ve EKS-Scada güvenliği öncelikli odak alan olarak belirlendi.



SON GÜN 15 HAZİRAN

Bulut bilişim, IoT ve EKS-Scada güvenliği alanlarındaki ilk başvurular, 15 Haziran'a kadar "https://fideprojesi. com.tr" internet sitesinden yapılabilecek. FİDE Projesi, öncelikle belirlenen odak alanlara yönelik olmakla birlikte, siber güvenlik projelerinin tümüne açık olacak.