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Kiralık araç fiyatları katlandı

Bayram nedeniyle talep arttı, kiralık araçlarda fiyatlar katlandı. Sektör yetkililerinden ‘Kurumsal firmaları tercih edin’ uyarısı geldi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Haziran 2024 Güncelleme 11 Haziran 2024, 07:01
Kiralık araç fiyatları katlandı

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Kurban Bayramı'na az bir zaman kala kiralık araçların rezervasyonlarında artış yaşanırken, günlük kiralama ücretleri bayram dolayısıyla iki katına çıktı. Fiyatlar, araçların marka ve modeline göre farklılık gösterirken, ekonomi sınıfı araçlar günlük bin 500 liradan, üst sınıflar ise 3 bin liradan başlayan fiyatlarla kiralanıyor. Yurt dışından gelen tatilcilerin de yoğunluğu artırdığı öğrenildi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki kiralama firmasında görev yapan Harun Taşdemir, "Şu an yüzde 90'ın üstünde bir yoğunluk var. Şu an ekonomik sınıfta bir araç, günlük bin 500-bin 750 lira civarı seyrediyor. Vatandaşlarımız mutlaka kurumsal firmalardan araçlarını kiralasın. Sorun olabiliyor araçlarda. Bir sorun olduğunda muhatap bulabileceği firmalardan kiralamalarını tavsiye ederim" dedi.

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