Fenerbahçe kazandırdı

Borsa istanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 42.5 yükselişle tamamlayan Fenerbahçe Futbol A.Ş., yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Spor endeksi geçen ay yüzde 2.5 azalış kaydetti. Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 42.5 yükselişle tamamlayan Fenerbahçe, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olarak öne çıktı. Ligi ikinci bitirmesine rağmen dünya markası teknik direktör Mourinho transferiyle bir anda gündemi değiştiren Fenerbahçe, Mayıs ayında yüzde 42.5 kazandırırken, son 1 ayda ise yüzde 89 yükselmiş oldu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yatırımcısına Mayıs ayında yüzde 1.4 kaybettirdi. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu zirvede bitirerek, 24'üncü şampiyonluğuna ulaşmasına karşın borsada yatırımcısını üzdü. Geçen ay Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımların hisseleri yüzde 9.9 düşüş kaydetti. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret'in hisseleri ise yüzde 25.4 kaybettirdi. Spor şirketlerinin yıl başından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray yatırımcısını sevindirirken, Beşiktaş üzdü.

Bu dönemde, hisse fiyatları Fenerbahçe'nin yüzde 36, Trabzonspor'un yüzde 27.9, Galatasaray'ın yüzde 26 artış kaydederken, Beşiktaş'ın yüzde 17.1 azaldı. Son 1 aylık performansa bakıldığında ise spor hisselerinde 100 bin liralık bir yatırım yapıldığında Fenerbahçe hissesi bu yatırımı 189 bin 110 liraya çıkartırken, Galatasaray yatırımcısının parası 88 bin 600 lira oldu. Trabzonspor yatırımcısının parası 103 bin 480 liraya çıkarken, Beşiktaş yatırımcısı parasını 111 bin 170 lira yaptı.