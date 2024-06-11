CEO’ların gündemi teknoloji

EY (Ernst&Young), CEO Görünümü 2024 Araştırma'nın sonuçlarını açıkladı. 21 ülkeden bin 200 CEO ve 300 kurumsal yatırımcının katılımı ile hazırlanan rapora göre; her üç CEO'dan ikisi gelir ve kâr büyümesi konusunda iyimser. Büyüme ve verimliliği artırmak için yapay zekâ da dahil olmak üzere teknolojiye yatırım yapmak, CEO'ların neredeyse yarısı (% 47) için önümüzdeki yıl boyunca en önemli öncelik olarak görülüyor.

Siber güvenliğin geliştirilmesi (% 45) ve işlerinin her alanında uçtan uca maliyetlerin yönetilmesi (% 38) de şirketler için önemli stratejik öncelikler olmaya devam ediyor. Araştırmaya katılan CEO'ların yarısından fazlası (% 54) net sıfıra ulaşmak için sürdürülebilirlik konularına 1 yıl öncesine göre daha fazla önem veriyor. CEO'lar, birleşme ve satın almalara kısa vadeli önceliklerini çözmek için büyük ölçüde teknoloji, yeni üretim yetenekleri veya yenilikçi girişimler elde etme arzusuyla sıcak bakıyor. EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar, "Yöneticiler, Ocak'taki CEO anketinden bu yana hem satın alma hem de satış konusunda daha istekli" dedi.