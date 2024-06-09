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Altın alacaklara geçmiş olsun! İslam Memiş Temmuz için son uyarısını yaptı! Bayrama kadar...

Son dakika haberleri, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yüzünden yatırımcıların gözünü dört açtırıyor. Altın piyasasında görülen değer kaybı, yabancı yatırımcıların tahvil ve bono alımlarını artırmasına neden oluyor. Borsa ise kâr amacıyla yapılan satışlar sebebiyle düşüş trendini sürdürüyor. Bu durum, yatırımcıların piyasa hareketlerini sürekli takip etmelerini zorunlu kılıyor.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 08:59 Güncelleme 10 Haziran 2024, 08:59
Altın alacaklara geçmiş olsun! İslam Memiş Temmuz için son uyarısını yaptı! Bayrama kadar...

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Öte yandan, finans analisti İslam Memiş, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi yatırımcıları uyarıyor. Memiş, gram altın için öngördüğü 3500 TL tahminine ilişkin açıklık getiriyor. Bu tahminler, yatırımcıların altın fiyatlarına yönelik beklentilerini şekillendiriyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları şu şekilde;

"Borsa İstanbul 10 bin 344 puanda. Yatay seyrini koruyor. 10 bin 400 puan kritik bir direnç seviyesi. Teknik olarak düzeltmeler daha bitmedi. Hem BRICS hem Putin açıklaması, dış politikada farklı gerilimlere neden olabilir. Türkiye'nin Batı'yla finansman anlaşmalarını çok istemeyen bir açıklama yaptı. Bu borsayı belki etkileyebilir ama bayramdan sonra yeni rallileri bekleyeceğiz. Bayrama kadar olan süreçte destek seviyelerini takip edeceğim. Bant aralığım 10 bin altına sarkmalar, yukarıda ise 10 bin 400" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DESTEK SEVİYELERİNİ TAKİP EDECEĞİZ

"Dolar kuru normalleşmeye başladı. Borsa tarafında vergilendirme dedikodusu moralleri bozmuştu. Dolar kuru yukarı yönlü hareket etmişti. 32.20 - 32.25'te dinlenmek isteyebilir ama orta ve uzun vadede yabancı para birimlerinde yükseliş beklentim devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası 5 yıl aradan sonra faiz indirimi yaptı beklentiler doğrultusunda. Bu diğer gelişmiş ülkelerin indirim yapacağının sinyalini verdi. Şimdi gözlerimiz Fed'de. Fed ne yapacak bakalım. Ben de yıl sonuna kadar Fed'den 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyorum. Euro/dolar paritesinde 1.0750 ve 1.0900 bandını izliyoruz. ABD tarım dışı istihdam verisi var. Önümüzdeki hafta destek seviyelerini takip edeceğiz."

DÜŞÜŞLERİ GÖREBİLİRİZ

"Ons altın 2360 dolarda. 2375 dolara kadar yükseldi, sonra tekrar geriledi. 2380 direnci aşılamadı. Buradaki bant aralığı 2280 ve 2380 dolar bant aralığı. Sıra aşağıdaki destek seviyelerinde. Fed odaklı, ABD verileri odaklı dar bant aralığı devam ediyor. 2380 dolar direncini kıramadı, aşağıda düşüşleri görebiliriz"

TEMMUZDA YENİ REKORLAR GÖRECEĞİZ

"Gram altın TL 2448 - 2456 lirada. Ons altını takip etti bu hafta da gram altın. Ons nereye gram altın oraya. 2487 lira görüldü fiziki tarafta da. Aşağıda da 2380 lira seviyesi var gram altında. Kısa vadede zirve ise 2480 lira olacak. Bayrama kadar alım işlerinizi bitirin uyarım vardı. 2417'ye kadar geriledi. Burada yüzde 50 alım yapan şanslı yatırımcılardı. Aynı uyarılarım geçerli. 9 gün bir yatırımcının açık pozisyon taşıması oldukça risk. Temmuzda yeni rekorlar göreceğiz. 3000 lira ve 3500 lirayı gram altında göreceğiz. Yıllık bazda öngörülerimizde hiçbir değişiklik yok. Günlük yorumlar yapıyoruz."

"Ons gümüş 30.47 dolar. 29.50 dolara kadar geri çekilme beklediğimi ifade ettim. Yine mahcup olmadık. 29.50 dolara kadar gerileyen ons gümüş gördük. Bu fırsatları değerlendirin uyarılarım vardı. 32 dolar, 32 lira çok şükür oldu. Yılın ikinci yarısı için 37 dolar, 37 lirayı bekliyoruz. 30 dolar seviyesi ve altına sarkmalar bizim için ucuz demek oluyor bu. 30 ve 31 seviyesi de gram gümüş için ucuz."

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